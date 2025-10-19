Gucci de aralarında: Satış için görüşmelere başlandı

Lüksün devi Kering Gucci, Balenciaga, gibi markaların da aralarında olduğu güzellik bölümünün satışı gündemde.

Fransız lüks devi Kering, bünyesindeki Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta ve Alexander McQueen gibi markaların güzellik bölümünü L’Oréal’e satmak üzere anlaşmaya yakın. Konuya yakın kaynaklara göre satışın yaklaşık 4 milyar dolar değerinde olması bekleniyor. Haberi ilk olarak Wall Street Journal duyurdu.

L’ORÉAL, CREED PARFÜM MARKASINI DA SATIN ALACAK

2024/10/30/kozmetik3.jpg

Dünyanın en büyük kozmetik üreticisi L’Oréal, anlaşma kapsamında Creed parfüm markasını da satın alacak. Ayrıca Kering’in lüks moda markalarına bağlı güzellik ürünlerini geliştirme hakkını da elde edecek. Satışın önümüzdeki hafta resmen açıklanabileceği belirtiliyor.

Pinault ailesinin kontrolünde olan Kering, güzellik birimini 2023’te kurmuş ve aynı yıl Creed markasını 3,5 milyar euro (yaklaşık 4 milyar dolar) karşılığında satın almıştı. Şirket satış hakkında yorum yapmazken, L’Oréal de Reuters’ın sorularını yanıtsız bıraktı.

YENİ CEO’NUN STRATEJİK HAMLESİ

2023/09/12/kozmetik.jpg

Satışın, eylül ayında göreve gelen yeni CEO Luca De Meo için stratejik bir hamle olacağı değerlendiriliyor. De Meo’nun öncelikli hedefleri arasında Kering’in 9,5 milyar euroluk borcunu azaltmak bulunuyor. Grup, özellikle Çin pazarındaki zayıf talep nedeniyle son dönemde Gucci satışlarındaki düşüşü tersine çevirmekte zorlanıyor.

Kering hisseleri, De Meo’nun atandığının duyurulduğu haziran ayından bu yana borsada yaklaşık %60 değer kazandı.

L’ORÉAL, ARMANİ HİSSESİYLE DE İLGİLENİYOR

Reuters’ın bu ay yayımladığı bir habere göre, L’Oréal kısa süre önce hayatını kaybeden Giorgio Armani’nin vasiyetinde adı geçen potansiyel alıcılardan biri olarak, Armani Group’taki azınlık hissesine yönelik olası bir satış için de görüşmeler yürütüyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

