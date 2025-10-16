Görüşmeler yarın başlıyor | Memur-Sen Meclis'e yürüdü: Bütçede memuru görün

Memur-Sen, “Emeği gören, hakkımızı veren bütçe istiyoruz” sloganıyla TBMM önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Genel Başkan Ali Yalçın, kamu çalışanlarının yıllardır süren adaletsizlikten şikayetçi olduğunu belirterek, “Memurun bütçesi görülmedi, bütçede memuru görün” ifadelerini kullandı.

MEMUR-SEN'DEN MECLİS ÖNÜNDE “HAKKIMIZI VERİN” ÇAĞRISI

Memur-Sen üyeleri, 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanunu Teklifi öncesinde TBMM’nin Dikmen Kapısı önünde toplandı.

Katılımcılar; “Market, pazar yanıyor, hükümet görmüyor”, “Memuruz, haklıyız, kazanacağız”, “Emekliye adalet, memura hakkaniyet” ve “Meclis uyuma, memuruna sahip çık” sloganları attı.

Genel Başkan Ali Yalçın, açıklamasında toplu sözleşme sürecinde memurun taleplerinin görmezden gelindiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“8. Dönem Toplu Sözleşme uzlaşmazlıkla sonuçlandı. İşveren, kamuda çalışma barışını zedeleyen kararlar aldı. Bütçede bu adaletsizlik giderilmeli, memurun alın teri bütçeye yansıtılmalı.”

“MEMUR VE EMEKLİ KAYIPTA, ENFLASYON FARKI ERİTTİ”

Yalçın, 7. Dönem Toplu Sözleşme’de memurun sesinin duyulmadığını belirterek, “Hakem Kurulu adaleti sağlamadı, kararlar 1,5 yılda enflasyon karşısında eridi. Önümüzdeki üç ayda da kayıplar artacak” dedi.

Maaş dengesizliklerinin büyüdüğünü ifade eden Yalçın, “Sorun çözülmezse, önümüzdeki yılın ilk maaş gününde tablo daha da ağırlaşacak” uyarısında bulundu.

“KAMU ÇALIŞANLARI GEÇİNEMİYOR, MAAŞLAR ETİKETLERİN GERİSİNDE”

Yalçın, geçim sıkıntısının derinleştiğini dile getirerek şunları söyledi:

“Altın, döviz, kiralar ve gıda fiyatları artarken, maaşlar piyasanın gerisinde kalıyor. Et, süt, yumurta fiyatını etiketten değil, emekçiden öğrenin. Ankara ve İstanbul’da asgari ücretin altında ev kiraları var. Memurlar maaşının yarısını kiraya veriyor.”

“EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İSTİYORUZ”

Kamu kurumlarında maaş dengesizliklerinin huzursuzluk yarattığını söyleyen Yalçın,

“Yemekhanelerde artık sohbet değil, maaşlar konuşuluyor. ‘Başkanım, daha düşük maaş almak için ne kadar okumamız gerek?’ diye soruyorlar”

ifadelerini kullandı.

“3600 EK GÖSTERGE YIL SONUNA KADAR YASALAŞMALI”

Yalçın, TBMM’ye çağrıda bulunarak, “Emekliye yansıyacak şekilde seyyanen zam bütçeye eklensin, kamuda ücret adaleti sağlansın. 1. dereceye 3600 ek gösterge yıl sonuna kadar yasalaşmalı” dedi.

“TOPLU SÖZLEŞME SİSTEMİ TIKANDI”

Mevcut Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun artık işlevini yitirdiğini belirten Yalçın, “15 yılda 8 toplu sözleşme yapıldı, yarısında uzlaşılamadı. Bu sistem hem memura hem devlete zarar veriyor” açıklamasında bulundu.

“YENİ VE ADİL BİR SENDİKA KANUNU TALEBİ”

Yalçın, toplu sözleşme sisteminin yenilenmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“ILO normlarına ve demokratik ilkelere uygun bir sendika yasası istiyoruz. Grev hakkını içeren, müzakere süresini uzatan, adil bir hakem kurulu oluşturan yeni bir sistem kurulmalı. TBMM’den net ve kararlı bir adım bekliyoruz.”

Memur-Sen Başkanı, konuşmasını “Memur hakkını alıncaya, emekli refaha kavuşuncaya kadar mücadelemiz sürecek” diyerek sonlandırdı.