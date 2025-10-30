Garanti BBVA satılıyor mu?

Yayınlanma:
BBVA CEO’su Onur Genç, Garanti BBVA’nın satışına ilişkin son dönemde çıkan iddialara yanıt verdi. Genç, satış söylentileri hakkında yorum yapmayacaklarını belirterek, “Garanti, BBVA grubunun önemli ve stratejik bir parçasıdır” dedi.

TÜRKİYE VE MEKSİKA BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE PERFORMANS GÖSTERDİ

2024/03/07/garanti.png

Genç, Türkiye ve Meksika pazarlarının yıl başında öngörülenin çok üzerinde bir performans sergilediğini vurguladı. Meksika’nın, ABD gibi büyük bir pazara yakın olmasının önemli bir avantaj sağladığını dile getiren Genç, Türkiye’nin de benzer biçimde Avrupa’ya yakın konumuyla düşük maliyetli üretim merkezi olarak dikkat çektiğini ifade etti.

Garanti BBVA'ya 440 milyon dolarlık sendikasyon kredisiGaranti BBVA'ya 440 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde de bulunan BBVA CEO’su, ülkenin ekonomik normalleşme sürecinde olduğunu ancak döviz kuru konusunda hâlâ çeşitli risklerin mevcut olduğunu söyledi.

GARANTİ BBVA TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK İKİNCİ ÖZEL BANKASI

1946 yılında Ankara’da kurulan Garanti BBVA, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3 trilyon 822 milyar TL’lik konsolide aktif büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük ikinci özel bankası konumunda bulunuyor.
Garanti BBVA’nın ana hissedarı olan İspanyol banka BBVA, kurumun %85,97’lik hissesine sahip.

BBVA’NIN GARANTİ’DEKİ PAYI YILLAR İÇİNDE ARTTI

2024/07/14/garanti-bbva-001.jpg

BBVA, 2015 yılında Garanti’deki hisselerini %14,89’luk alımla artırırken, 2017’de %9,95’lik ek satın alımla payını %49,85’e yükseltti. Banka, Haziran 2019 itibarıyla “Garanti BBVA” markasıyla faaliyet göstermeye başladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

