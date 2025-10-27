Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!

Tamamen elektrikli bir otomobilin her sahibi, yolculuğuna başlamadan önce bir şarj programı "belirlemenin" gerekli ve yerleşik bir uygulama olduğunu bilir.

Bir süredir bildiğimiz gibi pek çok şirket, elektrikli araç sürücülerinin hayatını kolaylaştıracak yeni teknolojiler geliştiriyor ve bunlardan biri de son derece umut verici.

Bu, Vinci Autoroutes tarafından Paris'teki A10 otoyolunun 40 kilometrelik bölümünde başarıyla test edilen teknolojidir .

Teknoloji, bir kamyon, bir otobüs, bir ticari minibüs ve bir binek otomobil olmak üzere dört araçta test ediliyor.

Daha detaylı açıklamak gerekirse, bu araçların altına her biri 40 kilogram ağırlığında, 1,3 metreye 80 santimetre boyutlarında özel plakalar yerleştiriliyor ve yol altına yerleştirilen bobinlerden gelen elektromanyetik alanlar aracılığıyla bu plakalara indüktif olarak enerji aktarılıyor.

Bu şeritten her araç geçtiğinde, aracın aküsü hareket halindeyken şarj oluyor. Fransız şirketle iş birliği yapan Gustave Eiffel Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi ise, bu plakaların gelecekte doğrudan elektrikli araçların üretim hattına entegre edilebileceğini vurguluyor.

Üniversitenin ölçümlerine göre iletilen güç ortalama 200 kW'a ulaşıyor; bu da bir kamyonu çalıştıracak güç anlamına geliyor .

Vinci Autoroutes proje yöneticisi Pierre Delaigue, "Uygulamada bu enerjinin yarısı motoru çalıştırmak, diğer yarısı da aküyü şarj etmek için kullanılıyor. Sonuç olarak, bir kamyon rotanın her kilometresi için yaklaşık bir kilometre menzil kazanırken , daha hafif bir araç iki ila üç kilometre kazanıyor , " diye açıklıyor .

Benzer teknolojiler İsveç gibi diğer ülkelerde de uygulanmış olsa da , Fransız şirket çığır açan bir teknolojinin yaygın olarak uygulanmasına yol açabilecek benzersiz bir deney yürütüyor .