Faiz indirimi beklentisi yükseldi piyasalar pozitife döndü!

Küresel piyasalarda, ABD’de açıklanan ekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi için daha geniş bir hareket alanı kazanabileceği beklentileri güçlenirken, risk iştahı da artmaya devam ediyor.

ABD'nin uyguladığı ithalat vergilerinin küresel büyümeyi yavaşlatma riski taşıdığı ve bu durumun enflasyon baskılarını artırabileceği yönündeki kaygılar hala gündemdeki yerini koruyor.

ABD’de dün paylaşılan enflasyon verileri, tüketici fiyatlarında artışın yeniden hız kazandığını ortaya koydu. Bu artışın sınırlı kalması ve iş gücü piyasasındaki kırılganlıklar ise Fed'in beklentilerin ötesinde faiz indirimi yapabileceği ihtimalini artırdı.

ABD BORSALARI REKOR KAPANIŞ YAPTI

Faiz indirimine yönelik artan beklentiler, yatırımcıların risk alma isteğini desteklerken, New York borsasında endeksler tarihi seviyelerden günü tamamladı.

Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık yüzde 0,4’lük artışla tahminleri aşarken, yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Bu oran, ocaktan bu yana en yüksek yıllık enflasyon düzeyi olarak kaydedildi.

Gözler altında! Kritik ABD enflasyonu açıklandı!

Gıda ve enerji gibi oynak kalemleri hariç tutan çekirdek TÜFE ise ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllıkta ise yüzde 3,1 artarak beklentilerle örtüştü.

Aynı dönemde işsizlik maaşı başvuruları da artış gösterdi. 6 Eylül haftasında ilk kez işsizlik yardımı talep edenlerin sayısı 27 bin artarak 263 bine çıktı. Bu, Ekim 2021’den bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

Analistlere göre, iş gücü piyasasındaki zayıflama sinyalleri sürerken, enflasyona dair riskler tam anlamıyla ortadan kalkmasa da, Fed’i faiz indirimine daha da yaklaştırıyor.

Para piyasalarında, Fed'in önümüzdeki hafta politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar toplamda üç kez faiz indirimi yapılacağı yönündeki beklentiler güçleniyor.

FED’DE COOK KRİZİ: TRUMP YÖNETİMİ TEMYİZE GİTTİ

Bu arada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimiyle ilgili yasal süreç sürüyor. ABD yönetimi, alt mahkemenin görevden alma işlemini engelleyen kararına karşı temyize başvurdu.

Temyiz başvurusunda, mahkemeden bu kararın 15 Eylül’e kadar değerlendirilmesi talep edildi. Analistler, Fed’in 16-17 Eylül tarihlerindeki toplantısında Cook’un oy kullanma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

IMF Sözcüsü Julie Kozack da yaptığı açıklamada, iş gücü piyasasındaki aşağı yönlü riskler göz önüne alındığında, Fed’in faiz indirimine başlaması için alan bulunduğunu ifade etti.

ABD'DE BÜTÇE AÇIĞI GERİLEDİ

Ağustos ayında federal bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 azalarak 345 milyar dolara düştü. Bu azalışta, ithalat vergilerinden elde edilen gelirdeki artış etkili oldu. Söz konusu gelir, geçen yıla göre yüzde 296 artış göstererek 30 milyar dolara ulaştı.

TAHVİL VE ALTINDA FED ETKİSİ

Fed'e ilişkin gevşeme beklentileri, tahvil piyasalarında ve altın fiyatlarında etkisini sürdürüyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4’ün altına inerek 3,99 seviyesine gerilerken, şu sıralarda yüzde 4,03 seviyelerinde işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise önceki gün satış baskısıyla gerilese de bugün yeniden toparlanarak yüzde 0,5 artışla 3.653 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 primle 97,6 seviyesinde.

Petrol tarafında Brent türü ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,7 oranında düşerek 65,6 dolara geriledi.

New York borsasında dün S&P 500 yüzde 0,85, Nasdaq yüzde 0,72 ve Dow Jones yüzde 1,36 yükseldi. Tüm endeksler tarihi zirvelerinden kapanış yaptı. Ancak vadeli işlemler, yeni güne negatif başladı.

AVRUPA BORSALARI OLUMLU SEYRETTİ

Dün Avrupa borsalarında alıcılı bir hava hakimdi. Yatırımcılar, bugün açıklanacak Almanya enflasyon verilerine odaklandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizinde değişikliğe gitmedi. Mevduat faizi yüzde 2, refinansman faizi yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizi yüzde 2,40 seviyesinde sabit tutuldu.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi’nde enflasyonun hedeflenen düzeylere yakın olduğunu, ancak küresel ticaretteki belirsizliklerin devam ettiğini söyledi. Lagarde ayrıca, bölge ekonomisinin kalan yıl boyunca dış ticaret ve kur etkisiyle yavaşlayabileceğini belirtti.

Lagarde’a göre jeopolitik gerginliklerin hafiflemesi halinde, ekonomik güven artabilir ve büyüme hızlanabilir. Analistler, ECB’nin parasal gevşemeye son verebileceğini, olası bir faiz indiriminin ise aralık ayında gündeme gelebileceğini öne sürüyor.

Dünkü işlemlerde İngiltere FTSE 100 yüzde 0,78, İtalya FTSE MIB yüzde 0,89, Almanya DAX 40 yüzde 0,30 ve Fransa CAC 40 yüzde 0,80 değer kazandı. Bugün, Avrupa endeks vadeli işlemleri pozitif başlarken yalnızca CAC 40 sınırlı düşüşle açıldı.

ASYA BORSALARINDA YÜKSELİŞ TRENDİ

Asya borsaları yeni güne olumlu başladı. Fed'in faiz indirimi beklentisi ve ABD-Japonya ticaret anlaşması gibi gelişmeler, bölge borsalarında yükselişi destekledi.

Japonya'da açıklanan veriler, temmuz ayında sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 1,2 düşerek beklentilerin altında kaldığını ortaya koydu. Aynı dönemde kapasite kullanım oranı da yüzde 1,1 azaldı.

Günün sonuna yaklaşılırken Japonya Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,5 ve Güney Kore Kospi endeksi yüzde 1,4 oranında yükseliş kaydetti.

BORSA İSTANBUL DÜŞÜŞLE KAPANDI

Mahkemenin CHP kararına Borsa anında cevap verdi

Yurt içinde Borsa İstanbul’da satış baskısı etkili oldu. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,92 düşüşle 10.382,89 puanda kapattı. VİOP'ta ise BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, akşam seansında yüzde 0,1 değer kaybetti.

Bugün piyasaların odağında, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri bulunuyor. AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankette, ekonomistlerin cari fazla beklentisi ortalama 1 milyar 560 milyon dolar oldu. Beklentiler 930 milyon dolar ile 2 milyar 55 milyon dolar arasında değişiyor.

TCMB dün politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40,5’e çekti. Ayrıca, gecelik borç verme faizi yüzde 46’dan 43,5’e, borçlanma faizi ise yüzde 41,52’den 39’a düşürüldü.

TCMB'nin toplam rezervleri de 5 Eylül haftasında 1 milyar 750 milyon dolar artarak 180 milyar 107 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. Ancak rezervler altın tarafından geldi. Döviz dezervlerinde ise kayıp yaşandı. CHP operasyonu sonrası Borsa çakılmıştı. Döviz rezervlerindeki erime Borsa'ya müdahale edildiğini ortaya koyuyor.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselerek 41,3240'tan kapanırken, bu sabah bankalararası piyasada 41,3650 seviyesinden işlem görüyor.