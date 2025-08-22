Ev sahibi olmak isteyenler dikkat: 1.69 faiz oranıyla konut kredisi imkanı!

Konut sahibi olmak isteyenler için uygun faizli kredi fırsatı hayata geçirildi. Tüm Emlak Danışmanları Birliği ve Yapı Kredi Bankası iş birliğiyle, düşük faizli konut kredisi fırsatı sunuluyor.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği’nin Yapı Kredi ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, konut kredisi faiz oranlarını düşüren dikkat çekici bir kampanya hayata geçirildi.

Kampanya kapsamında, 650 bin TL'ye kadar olan krediler için yüzde 1,69 gibi düşük bir faiz oranı uygulanıyor. Şimdiye kadar 2 bin kişinin faydalandığı kampanyanın devam ettiği açıklandı.

para.jpg

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, yaptığı açıklamada; kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 650 bin TL limitine kadar yüzde 1,69 faiz oranından faydalanabileceğini, daha yüksek kredi kullanımında ise faiz oranlarının yüzde 2,11 veya yüzde 2,89 seviyelerine çıkacağını belirtti. Ayrıca, kullanılacak kredi miktarının konutun ekspertiz değerinin yüzde 85’i ile sınırlandırıldığı belirtildi.

para1.jpg

Akçam, ING Bank ile de iş birliklerinin bulunduğunu belirterek yüzde 1,79 faiz oranıyla 650 bin liraya kadar konut kredisi imkanı sağlandığını, ayrıca Akbank ve Garanti Bankası ile de uygun faizli kredi görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı.

BANKALAR NE KADAR KREDİ VERİYOR?

Dikkat edilmesi gereken hususlar arasında 1 milyon liralık 10 yıl vadeli kredi çekildiğinde kredinin yüzde 35'inin peşinat olarak ödenmesi gerekiyor. Diğer bir deyişle banka 650 bin lira kredi veriyor.

para2.jpg

ÖDEME TUTARI NE KADAR?

650 bin liralık konut kredisi kullanıldığında yüzde 1.69 oranına faizle 120 ay vadede aylık ödeme tutarı 12 bin 682 lira oluyor.

1 milyon liralık konut kredisi kullanıldığında yüzde 2.11 oranında faizle 120 ay vadede aylık ödeme tutarı 22 bin 975 lira oluyor.

5 milyon liralık konut kredisi kullanıldığında yüzde 2.11 oranında faizle 120 ayda taksit tutarı 114 bin 876 lira oluyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

