Esenyurt'ta binlerce mağdur yaratmıştı: İflas kararı kalktı!

Borsa dünyasında ve gayrimenkul sektöründe geniş yankı uyandıran Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz ay şirket hakkında verilen iflas kararı, yürütülen yeni mahkeme süreci neticesinde resmen kaldırıldı.

Esenyurt'ta binlerce daire yarım kalmıştı: Dev şirketten iflas açıklaması

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, hem Yeşil GYO hem de Yeşil Global İnşaat’ın konkordato taleplerini değerlendirdi. Mahkeme heyeti, tarafların konkordato talebini geri çevirirken, şirketin iflasını gerektirecek yasal şartların da henüz oluşmadığına karar verdi.

Bu kararla birlikte, daha önce şirket üzerine konulan tüm tedbirler de hükümsüz kaldı.

MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Mahkemenin verdiği bu yeni karar, şirketin tamamen tasfiye edilmesinin önüne geçti. Yeşil GYO ve Yeşil Global İnşaat hakkındaki "iflas verilmesine yer olmadığı" hükmü, şirketin tüzel kişiliğini korumasını sağladı. Ancak bu durum, projelerde bekleyen konut sahipleri ve alacaklılar için sürecin nasıl ilerleyeceği konusundaki sis perdesini tam olarak aralamış değil.

BORSA İSTANBUL’A GERİ DÖNÜŞ YOLU AÇILABİLİR

İflas kararı sonrası şirket Borsa İstanbul kotundan çıkarılmış ve pek çok yatırımcı ellerindeki hisselerle ortada kalmıştı. Mahkemenin "iflas yok" kararı vermesinin ardından, şirketin yeniden Borsa İstanbul’da işlem görebilmek adına kote olma talebinde bulunması bekleniyor.

Hukuki engelin kalkmasıyla beraber Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul yönetiminin alacağı kararın, elinde hisse bulunduran binlerce kişi için hayati önem taşıyor.

YEŞİL GYO SERÜVENİ

'Hayalet ev'leriyle Türkiye gündemindeki Yeşil GYO, İstanbul Esenyurt'taki Innovia-4 projesindeki konut ve iş yerlerini 15 yıldır teslim etmiyor.

6 binden fazla mal sahibi teslim bekliyor: 15 yıldır bitmedi mağdurlar isyan etti

NEREDEN NEREYE GELDİLER?

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adıyla 1997 yılında İstanbul’da kurulmuştu. 26 Aralık 2006 tarih ve 26 No’lu Yönetim Kurulu kararına göre Şirket’in “İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi” olan unvanının “Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi” olarak değiştirilmesine karar verilmiş ve bu karar 29 Ocak 2007 tarihinde İstanbul Ticaret Memurluğu’nda tescil ettirilmişti.

Yarım kalan binlerce dairesi olan Yeşil GYO için iflas kararı verildi

Şirket’in 30 Ekim 2010 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş (“Yeşil İnşaat”) ile tüm aktif ve pasifin devir alınması yoluyla birleşmesine karar verildi.

Birleşme sonrasında; 17 Mart 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul toplantısında alınan karara göre Şirket’in “Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi” olan unvanının “Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi” olarak değiştirilmesine karar verildi.

Şirketin hisseleri 1999 yılından beri Borsa İstanbul’da işlem görüyordu.