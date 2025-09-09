Erdoğan'ın filosu ve özelleştirme gelirleri Şimşek'e soruldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullanımında bulunan uçak ve araç filosunu TBMM gündemine taşıyarak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Karasu, kamuya ait taşıtlar ile taşınmazların satışı ve özelleştirme harcamalarıyla ilgili detaylı bilgi talep etti.

“ÖZELLEŞTİRMEDE AKP DÖNEMİ ZİRVE YAPTI”

AKP döneminde özelleştirmelerin hız kazandığını hatırlatan Karasu, 1986 yılından bu yana gerçekleştirilen yaklaşık 71,6 milyar dolarlık özelleştirmenin 63,4 milyar dolarlık bölümünün AKP iktidarı döneminde yapıldığını söyledi. Karasu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl için 21 milyar lira, 2026’da ise 185 milyar liralık özelleştirme geliri hedefleniyor. Bu da bir yıl içinde özelleştirme gelirlerinde yaklaşık dokuz katlık bir artış öngörüldüğü anlamına geliyor. Elde satacak şey kalmayınca, Türkiye’nin simgesi haline gelmiş köprüler ve otoyollar yeniden satışa çıkarılmak isteniyor.”

“CUMHURBAŞKANLIĞI ARAÇLARI NEDEN GÜNDEME GELMİYOR?”

CHP’li Karasu, Cumhurbaşkanlığı’na ait araç ve uçak filosunun neden satış gündemine gelmediğini sorgulayarak şunları kaydetti:

“Daha önce bu köprü ve yolları satmak istediler ama olmadı. Şimdi yeniden gündeme getirdiler. Halktan toplanan vergilerle yapılan bu yatırımlar satılmak isteniyor. Ama Cumhurbaşkanlığı’na alınan, halen kullanımda olan araçlar ve uçaklar söz konusu bile edilmiyor. Neden? Çünkü bu iktidara göre itibardan tasarruf olmaz!”

“MİLLET GEÇİM DERDİNDE, SARAY ALGI PEŞİNDE”

Ekonomik sıkıntıların halkı zorladığını belirten Karasu, iktidarın CHP’ye yönelttiği siyasi hamlelerle gündemi değiştirmeye çalıştığını da ifade etti. Karasu, 19 Mart’ta yaşandığını iddia ettiği “siyasi darbenin” ardından piyasalarda büyük bir dalgalanma yaşandığını söyledi:

“Çarşı pazar yangın yeri olmuş, vatandaş geçim derdine düşmüş. Ama Saray ve çevresi, CHP’ye ve milletin iradesine saldırmakla meşgul. Ekonomiyi daha da kötüleştirdiler, milyarlarca lirayı erittiler. Artık sonlarının geldiğini çok iyi biliyorlar. Tulumbada su bitince, milletin malını satmakla meşguller."

KARASU'NUN BAKAN ŞİMŞEK'E YÖNELTTİĞİ SORULAR

Karasu’nun Bakan Mehmet Şimşek’in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde şu sorular yer aldı: