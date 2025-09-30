Enerji devi 2 bin kişiyi işten çıkarıyor

Enerji devi 2 bin kişiyi işten çıkarıyor
ABD'nin enerji devi Exxon Mobil yeni istihdam planı kapsamında 2 bin çalışanı ile yollarını ayırma kararı aldı.

ABD merkezli enerji devi Exxon Mobil, uzun vadeli yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak dünya genelinde 2.000 çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurdu.

Bloomberg News’in aktardığı bilgilere göre bu sayı, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 3 ila 4’üne denk geliyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Exxon Mobil’den konuya ilişkin doğrudan bir açıklama yapılmazken, küresel çapta alınan bu kararın şirketin maliyetleri düşürme ve operasyonel verimliliği artırma hedefiyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

1870'TE KURULDU2023/09/11/benzin-motorin.jpg

1870 yılında ABD’de kurulan Exxon Mobil, dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Şirket; rafineri, kimya, petrol ve doğalgaz üretimi alanlarında küresel ölçekte binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Ancak son dönemde enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, karbon nötr hedefleri ve maliyet baskıları nedeniyle şirketin yeniden yapılanma adımlarını hızlandırdığı biliniyor.

