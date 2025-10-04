Emekliye bedava oldu: Kimliğini gösteren para ödemeyecek

Emekliye bedava oldu: Kimliğini gösteren para ödemeyecek
Yayınlanma:
Hukuki danışmanlıktan toplu ulaşıma kadar çok sayıda hizmet 65 yaş vatandaşlar ve emekliye bedava oldu. Üstelik ücretsiz ya da indirimli hizmetlerin çoğunda kimliğini gösteren para ödemeyecek.

Madden zorluk çeken 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarla emeklilere kolaylık sağlayacak çok sayıda hizmet ya indirimli olarak ya da ücretsiz sunuluyor. Toplu taşıma araçlarından kültürel mekânlara uzanan hizmet alım destekleri hem ekonomik hem de sosyal anlamda katkı sağlıyor.

EMEKLİYE BEDAVA OLDU

Milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak hizmetler ulaşım, sağlık, kültür ve sosyal hizmetler alanında şu şekilde sunuluyor:

65 yaşını geçen kişiler, belediyelere ait otobüs, metro, tramvay ve şehir içi vapurlar gibi toplu taşıma araçlarını ömür boyu ücretsiz kullanabiliyor. Ayrıca TCDD'nin sunduğu şehirlerarası tren seferlerinde, emeklilere yüzde 50 oranında indirim uygulanıyor.

emekliye-bedava-oldu-kimligini-gosteren-para-odemeyecek-6.jpg

Emekliler, devlet hastanelerinde daha düşük katkı paylarıyla muayene olabiliyor. Kronik hastalığı olanlar ya da gelir seviyesi düşük bireyler için bazı ilaçlarda katkı payı alınmıyor. Aile hekimliği hizmetleri ise tamamen ücretsiz sunuluyor.

emekliye-bedava-oldu-kimligini-gosteren-para-odemeyecek-5.jpg

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler ve ören yerleri, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz giriş hakkı tanıyor. Bunun yanı sıra, birçok belediyeye ait sosyal tesislerde yemek, spor etkinlikleri ve kültürel programlar için ücretsiz ya da indirimli katılım imkânı mevcut.

emekliye-bedava-oldu-kimligini-gosteren-para-odemeyecek-3.jpg

Barolar ve belediyeler, emeklilere yönelik ücretsiz hukuki danışmanlık hizmetleri sunuyor. Ayrıca sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, ihtiyaç sahibi emeklilere gıda, yakacak ve temel ihtiyaç desteği konusunda öncelik tanıyor.

emekliye-bedava-oldu-kimligini-gosteren-para-odemeyecek-4.jpg

KİMLİĞİNİ GÖSTEREN PARA ÖDEMEYECEK

Bu hizmetlerden faydalanmak için genellikle yalnızca T.C. kimlik kartı yeterli oluyor. Ancak bazı belediyeler veya kurumlar, ek başvuru ya da özel kart talep edebiliyor. Bu nedenle emeklilerin, yaşadıkları bölgedeki yerel yönetimlerin güncel uygulamalarını takip etmeleri önem taşıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Ekonomi
Tesla formülü: Çinliler Tesla'nın rakibini nasıl ürettiklerini açıkladı
Tesla formülü: Çinliler Tesla'nın rakibini nasıl ürettiklerini açıkladı
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Çiçek balı diye satmışlar, dana kıyma diye yedirmişler
Çiçek balı diye satmışlar, dana kıyma diye yedirmişler