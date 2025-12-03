Emekli ve memur maaşına zamda kritik isimden açıklama: Mehmet Şimşek öve öve paylaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyonununu açıkladı.

Buna göre, kasımda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 0,87 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon 31,07 oldu. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 35,91 seviyesinde gerçekleşti.

GEÇEN AYLARDA GERÇEKLEŞEN ENFLASYON

TÜİK geçtiğimiz ay enflasyonu aylık 2,55, yıllık 32,85 olarak açıklamıştı.

Eylül enflasyonunu yüzde 3,23 olarak açıklamıştı. Yıllık bazda ise 33,29 olarak gerçekleşti.

TÜİK ağustosta aylık enflasyonu 2,04, yıllık enflasyonu 32,95 olarak açıklamıştı.

Temmuzda aylık enflasyon 2,06 olurken, yıllık enflasyon 33,52 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK'in verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan veriden memnuniyetini dile getirdi.

ZAM DÜŞÜK KALACAK

Enflasyon oranını 2,5 yılın en düşük seviyesinde olduğunu bildiren Şimşek, aralık ayı enflasyonu için de benzer bir düşüş beklediklerini söyledi. Şimşek'in bu açıklaması ile emeklilerin alacağı 6 aylık enflasyon farkının da düşük kalacağı ortaya çıkmış oldu. Yine Ocak 2026'da maaş zammı alacak milyonlarca memur için de enflasyon oranındaki artışın bu açıklama ile birlikte düşük kalacağı belli oldu.

Şimşek'in X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti. Kasımda yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1’e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı. Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19’un altına düştü. Ağustos-Ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti. Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz. 2026 yılında dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak temel unsurlar:

•Destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları

•Sıkı para politikası

•Güçlenen finansal istikrar

•Destekleyici maliye politikası

•Vergi ve harç güncellemeleri ile yönetilen/yönlendirilen fiyatların bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefleriyle uyumlu belirlenmesi

•⁠Eğitimde kural bazlı fiyatlama

•Enflasyondaki düşüşün devamıyla beklentilerdeki iyileşmenin hızlanması

•Gıda, konut ve enerji başta olmak üzere birçok alanda uygulanan arz yönlü politikalar Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti.



Kasımda yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1’e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı. Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19’un altına düştü.



Ağustos-Ekim aylarında uzun… pic.twitter.com/a2PS37jSP6 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 3, 2025

5 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Kasım ayına ait enflasyon verisiyle emekli ve memurun yeni yılda alacağı enflasyon farkının 5 aylık bölümü yüzde 11,12 olarak kesinleşti.

Ekonomi yönetiminin talebi doğrultusunda son yıllarda emekliye 'refah payı' uygulamasını kaldıran ve maaşlara yalnızca enflasyon farkı eklemesi yapan iktidar, bu yıl da herhangi bir değişikliğe gitmeyecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise Ocak ve Temmuz aylarında, kendilerinden önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı kadar zam hakkı elde ediyor.Kasım ayı verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri, altı aylık dönemin ilk 5 ayı için şimdiden yüzde 11,21 oranında zammı hak etmiş oldu.

EMEKLİNİN ALACAĞI ZAM İÇİN SONA GELİNDİ

Ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte kesinleşecek zam oranı, doğrudan emeklilerin maaşlarına yansıtılacak ve harici bir zamma gidilmeyecek.



Mevzuat gereği söz konusu zammın yalnızca kök aylıklara yansıtılacak olması nedeniyle AKP, ocak ayında kesinleşecek enflasyon oranının en düşük emekli maaşına yansıtılması için Meclis'e kanun teklifi sunacak.