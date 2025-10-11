Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline

TÜİK Eylül ayı enflasyonu yüzde 3.23 açıkladı.Piyasa beklentilerinin üzerinde bir oran duyuran TÜİK, 9 aylık enflasyonu da yüzde 25.42 olarak duyurdu. İktidarın yüzde 29-30'luk yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi durumunda maaşına yüzde 10 civarında zam alması beklenen emekli, yıl sonu için umutlandı.

Ekonomistlere göre; Eylül ayı enflasyon verisi sonrası yüzde 30'u görmesi imkansız hale gelen yıllık enflasyon verisi. maaşlara yansıyacak enflasyon farkında da artışı beraberinde getirecek. Yine ekonomistlerin hesaplamalarında yüksek rakamları görünce umudu katlanan emekliye ve ayrıca asgari ücretliye kara haberi SGK uzmanı Özgür Erdursun verdi.

EMEKLİ MAAŞINDAN KAÇ PARA EKSİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Enflasyonun altında zamlarla milyonlarca çalışanın, emeklinin, memurun hak kayıpları ile mağduriyetlerinin sürdüğüne dikkat çeken Özgür Erdursun, alım gücü değeri kaybolan asgari ücretin, emekli aylıklarının, memur aylıklarının, memur emekli aylıklarının Ocak ayı geldiğinde ayrıca seyyanen artış, refah payı, intibak gibi düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Çok sayıda ekonomist geçmiş yılları emsal göstererek ek zamların yapılmayacağına işaret ederken Özgür Erdursun, sadece yılın başında yüzde 30 zam alan asgari ücretlinin ve ikinci 6 aylık zamma rağmen 3 ayda enflasyona yenik düşen emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı.

TÜİK ve ENAG enflasyon verileri ile alım gücünde yaşanan kaybı ortaya koyan Erdursun, şunları söyledi:

"Memurlara ve emeklilere biliyorsunuz 1 Temmuz’da enflasyon farkı verildi ve enflasyon farkı sonrasında 3 aylık dönemi değerlendirdiğimizde, TÜİK’e göre yüzde 7.51, ENAG’a göre yüzde 11.6 oranında erime var."

"1 Temmuz’da 16.881 lira olan en düşük emekli aylığıyla biz bunu kıyasladığımızda; alım gücü değeri 3 ayda 1.179 lira düşmüş durumda. 16.881 liranın eylül sonu itibarıyla alım gücü değeri 15.702 liraya düştü.

ENAG’a göre ise 16.881 lira olan en düşük emekli aylığının alım gücü değeri 1.695 lira erimiş ve 15.186 liraya düşmüş durumda."

"Cebinize giren emekli aylığınıza her artış döneminde her ne kadar da enflasyon farkı veriliyormuş gibi gözükse de, enflasyon oranlarının düşük açıklanması, enflasyon farkının tam olarak alınamadığını ve enflasyondan doğan zararını maalesef telafi edilemediğini bize net bir şekilde gösteriyor."

ASGARİ ÜCRETLİNİN VAY HALİNE

"Asgari ücret 01.01.2025 tarihinde yüzde 30’luk bir artışla 22.104 lira oldu. Temmuz ayında asgari ücrete ayrıca bir artış yapılmadı. Asgari ücret 9 ay boyunca aslında yüzde 25.42 oranında değer kaybetti."

"Yıl başında %30’luk bir artış yapıldı. TÜİK’e göre bunun yüzde 25.42’si 9 ayda gitti. ENAG’a göre ise 9 ayda yüzde 44.18’i maalesef eridi."

"Yıl başında asgari ücret 22.104 lira olduğunda, alım gücü değeri her aylık bazda enflasyon açıklandığında değerini kaybede kaybede eylül sonuna kadar geldi. TÜİK verilerine göre asgari ücretteki 9 aydaki erime 4.480 lira. Yıl başında 22.104 lira alım gücü değeri olan asgari ücretin eylül sonu itibarıyla TÜİK verilerine göre değeri 17.624 liraya düşmüş durumda."

"Hatta ENAG’a göre baktığımızda daha fazla düştüğünü görüyoruz. ENAG’a göre asgari ücret, 9 ayda 6.773 lira erimiş durumda ve asgari ücretin alım gücü değeri 15.331 liraya düşmüş durumda."