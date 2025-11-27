Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı

Yayınlanma:
Avrupa'daki akaryakıt istasyonlarında giderek daha sık görülmesi beklenen ve çok daha az kirliliğe yol açan yeni tip dizel yakıtı, BMW'nin showroomlara gelen tüm yeni dizel modellerini bu yakıtla donatmasına olanak sağlıyor.

Avrupa Birliği, ulaşımın karbondan arındırılmasının temel yolu olarak gördüğü elektrikli mobiliteye odaklansa da, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunma vaadinde bulunan bazı alternatif yakıtlar ilgi odağı olmaya devam ediyor .

Bu kategoriye , yenilenebilir dizelin bir türü olan ve kullanılmış yemeklik yağ da dahil olmak üzere çeşitli atık, artık ve yenilenebilir hammaddelerden üretilen "HVO100" (hidrojenle işlenmiş bitkisel yağ) yakıtının da dahil olduğu görülüyor .

diesel-hvo100-1-3.jpg

Bu yakıtın ismindeki "100" rakamı, yakıtın %100 hidrojene bitkisel yağ olduğunu , yani geleneksel dizel ile karıştırılmadığını göstermektedir.

Nitekim Ocak ayından bu yana, BMW'nin Almanya fabrikalarında üretilen tüm dizel modeller , depoları bu yakıtla dolu olarak üretim hattından çıkıyor. Ancak HVO100 uyumluluğu yalnızca BMW'ye özgü değil: Dacia , Renault ve Toyota da uyumlu motorlar sunuyor.﻿

Amaç, Avrupa yollarındaki yaklaşık 250 milyon dizel aracın tek bir vidayı değiştirmeden emisyonlarını azaltabilmesini sağlamak .

“KOKOREÇTEN ÇIKAN YAĞ, BMW’YE YAKIT OLDU”

Parafinik dizelin en büyük avantajları, fosil yakıtlara kıyasla tüm yaşam döngüsü boyunca %90'a kadar daha az CO₂ üretmesi ve partikül emisyonlarını %65 oranında azaltmasıdır. Mevcut tüm dizel motorlarla uyumlu olması ve araçlarda veya dağıtım altyapısında herhangi bir değişiklik gerektirmemesi dikkat çekicidir.

diesel-hvo100-3-0.jpg

Bu , yeni alternatif yakıt HVO 100'ün eski teknoloji dizel araç sahiplerine eskisi gibi ve tabii ki çok daha "temiz" bir sürüş imkânı sunacağı anlamına geliyor .

Bu yakıt esas itibariyle mineral dizelin "kimyasal kopyası"dır ve bu nedenle tüm dizel araçlarda çalışır, dizel araçlarda ise herhangi bir dönüşüme gerek yoktur .

Dağıtım açısından bakıldığında HVO100, Almanya ve İtalya'daki birçok akaryakıt istasyonunda görülmeye başlanmış olup , Finlandiya, Belçika, Danimarka, Hollanda ve İsveç gibi ülkelerde de satışa sunulmuş olup, dağıtım ağının 1.000 istasyonu aştığı tahmin edilmektedir.

Fiyat olarak bakıldığında HVO100 (zaten DIN EN 15940 standardını karşılıyor) fosil dizelden biraz daha pahalı, ancak yollarda bulunmasının zorluğu şu an için ciddi bir sorun.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

