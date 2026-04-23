Ekonomik sıralamada Almanya ilk 10’da yok! 2030’da Avrupa’nın bir numarası kim?

Euronews'in haberine göre, Uluslararası Para Fonu (IMF) projeksiyonları, 2030 yılına kadar Avrupa genelinde kişi başına düşen GSYİH'de güçlü bir büyüme öngörüyor ancak en zengin ülkelerin sıralamasında önemli bir değişiklik olmayacak.

Ekonomilerin neredeyse tamamı büyüme gösterecek olsa da, halihazırda zirvede olan ülkeler ile Avrupa ortalamasına yetişmeye çalışan ülkeler arasında önemli bir fark bulunmaktadır.

AB İÇİNDEKİ UÇURUM

Analiz, AB üyesi ülkeler, aday ülkeler, EFTA ülkeleri ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere 41 Avrupa ülkesini kapsamakta ve gerçek yaşam standartlarının daha iyi bir göstergesi olan nominal kişi başına GSYİH ve satın alma gücü paritesi (PPP) üzerinden kişi başına GSYİH'yi incelemektedir.

IMF tahminlerine göre, İrlanda 2030 yılına kadar satın alma gücü paritesinde Lüksemburg'un yerini alarak birinci sıraya yükselecek.

Ancak İrlanda ile ilgili önemli bir uyarı var: GSYİH'si büyük ölçüde çokuluslu şirketlerin varlığından kaynaklanıyor, bu nedenle resmi veriler genellikle yerel ekonominin gerçek gücünü tam olarak yansıtmıyor.

AVRUPA'NIN EN ZENGİN 5 ÜLKESİNİN TAHMİNİ

İrlanda

Lüksemburg

Norveç

İsviçre

Danimarka

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ BÜYÜK EKONOMİLERİ

Avrupa'nın en büyük beş ekonomisi arasında Almanya, kişi başına düşen GSYİH'si bakımından Avrupa'da 12. sırada yer alarak en iyi performansı gösterecek.

Fransa 15. sırada, Birleşik Krallık 16. sırada, İtalya 18. sırada yer alırken, İspanya büyük ülkeler arasında en düşük sırada, 22. sırada kalıyor. Bu durum, ekonominin büyüklüğünün kişi başına düşen yaşam standardının daha yüksek olması anlamına gelmediğini gösteriyor.

En zayıf Avrupa ülkeleri listenin en altında yer almaya devam ediyor. Listenin en alt sıralarında hala AB aday ülkeleri hakim durumda. Ukrayna ve Moldova'nın, kişi başına düşen GSYİH açısından 2030 yılına kadar en zayıf ülkeler arasında yer alması bekleniyor.

AB üye ülkeleri arasında Bulgaristan'ın en düşük sırada kalması beklenirken, Yunanistan sıralamada en büyük düşüşü yaşayacak ve 29. sıradan 32. sıraya gerileyecek.

Öte yandan, Kıbrıs en büyük ilerlemeyi kaydederek 16. sıradan 13. sıraya yükselebilir. Lüksemburg ve İrlanda hariç tutulduğunda, Danimarka, daha gelişmiş üyeler arasında en altta kalan Yunanistan'ın neredeyse iki katı kişi başına GSYİH ile AB üyeleri arasında lider konumda olacaktır.

Nominal değerler açısından bakıldığında, farklar daha da büyük : Lüksemburg - kişi başına 152 bin eurodan fazla, İrlanda - yaklaşık 138 bin euro, Bulgaristan - yaklaşık 28 bin euro. Poslovni dnevnik'in yazdığına göre, Avrupa bölünmüş durumda kalmaya devam ediyor.

Projeksiyonların temel sonucu, Avrupa'nın 2030 yılına kadar net bir şekilde bölünmüş kalacağıdır. Kıtanın kuzeyi ve batısı lider konumlarını korurken, Avrupa'nın doğusu, büyümeye rağmen geride kalmaya devam edecektir. Hırvatistan gibi ülkeler için bu, Avrupa ortalamasıyla yakınlaşmanın devam etmesi anlamına gelir ancak aynı zamanda en zengin üye devletlere yetişmenin yıllar alacağı anlamına da gelir.