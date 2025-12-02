Ekim ayında Avrupa’nın lideri:

Ekim ayında Avrupa’nın lideri:
Yayınlanma:
Dacia Sandero, Ekim ayında Avrupa'nın en çok satan otomobili oldu ve Temmuz ayından bu yana ilk kez zirveye geri döndü. Automotive News Europe'un Dataforce verilerini kullanarak yazdığına göre, Sandero'nun satışları geçen yılın Ekim ayına kıyasla %7,6 düşüşle 20.480 adede geriledi ancak bu yine de en çok satan modeller sıralamasında ilk sırayı almaya yetti.

Dacia için bu, Sandero'nun Avrupa'nın en çok satan binek otomobili olarak beşinci kez ayı tamamladığı anlamına geliyor. Küçük otomobil, Ocak, Şubat, Mart ve Temmuz aylarında da 1 numaraydı. 2024'te Avrupa'nın en çok satan otomobili olan Sandero'nun devam eden başarısı, Avrupalı ​​tüketicilerin yüksek enflasyon ve yükselen fiyatlarla karşı karşıya olduğu bir dönemde geliyor. Avrupa Merkez Bankası'na göre, Euro Bölgesi'ndeki yeni otomobil fiyatları 2015 yılına göre yaklaşık dörtte bir ila üçte bir oranında daha yüksek. ECB verileri, fiyatların yılda %1 ila %1,5 arasında artmaya devam ettiğini gösteriyor. Küçük ve uygun fiyatlı Sandero'nun çok sayıda alıcıyı cezbetmesi mantıklı.

221-a.png

Almanya'da 12.790 avroluk başlangıç ​​fiyatıyla Sandero, segmentinin en uygun fiyatlı modellerinden biri. Eylül ayında Avrupa'nın en çok satan otomobili olan Tesla Model Y, geçen ay satışları %33 düşerek 5.916 adede gerileyerek ilk 50'nin dışına düştü ve 65. sıraya geriledi.

Volkswagen T-Roc, Ekim ayında Avrupa'da en çok satan ikinci otomobil oldu. Dataforce'un Avrupa Birliği, EFTA pazarları ve Birleşik Krallık verilerine göre, küçük SUV'nin satışları geçen ay %26 artarak 18.241 adede ulaştı. Renault Clio ise Ekim ayında %0,7 artışla 16.896 adetle üçüncü sırada yer aldı. Clio, model değişikliğinin eşiğinde. Küçük hatchback'in altıncı nesli geçen ay Münih'teki IAA Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı ve gelecek yıl Avrupa'da satışa sunulacak.

2022-volkswagen-t-roc-3-660x371.jpeg

Ekim ayı satış sıralamasında bir sonraki iki sırayı, sırasıyla %2,7 ve %2,9 düşüşe rağmen rakiplerine karşı liderliğini koruyan VW Golf ve Toyota Yaris Cross aldı. Peugeot 2008'in satışları %25 artarak 15.012 adede ulaştı ve küçük SUV, Ekim 2024'te 13. sırada yer alarak ilk 10'a girdi.

Audi A3'ün satışları Ekim ayında %29 artarak 10.916'ya ulaştı ve geçen yılın aynı ayında 35. sırada yer aldıktan sonra 19. sıraya yerleşti. Elektrikli Renault 5 ise, Ekim 2024'te piyasaya yeni girdiğinde 1.409 adet olan satış rakamını artırarak, 9.606 adetle Avrupa'nın en çok satan 25. modeli oldu.

İlk 50'de güçlü büyüme kaydeden diğer modeller ise MG ZS (+%56), VW ID.7 (+%32) ve Toyota Aygo X (+%15) oldu.

Sandero, 10 ayın ardından genel satışlardaki büyük liderliğini sürdürdü. Dacia, Ekim ayına kadar geçen yıla göre %8,3 düşüşle 207.043 Sandero sattı. Sandero'nun bu yıl da Avrupa'nın en çok satan otomobili olmasını beklemek gerçekçi değil. Clio, 187.371 adetlik satışla ikinci sıradaki yerini koruyor. İlk üç sırayı tamamlayan T-Roc, 10 ayın ardından %4,5 artışla 179.071 adetlik satış rakamıyla Tiguan'ın önünde yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

