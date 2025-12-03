Ebeveynler derin bir oh çekecek! Çocuklar için mini akıllı telefonlar geliyor

Finlandiyalı şirket HMD Global, çocuk akıllı saati üreticisi Xplora ile ortaklık kurarak, günümüz standartlarına göre sıra dışı bir cep telefonu duyurdu. XploraOne, temel işler için ek bir cihaza ihtiyaç duyan çocuklar ve diğer kullanıcılara yönelik kompakt bir dokunmatik ekranlı telefon.

XploraOne'ın en önemli özelliği, bir uygulama mağazası veya web tarayıcısının bulunmamasıdır. Cihaz, popüler sosyal medya platformları da dahil olmak üzere üçüncü taraf uygulamaların kurulumunu desteklemez.

xplora-one.webp

Telefon yalnızca sesli arama, mesajlaşma ve takvim özelliklerine odaklanıyor.

Geliştiriciler, XploraOne'a bir dizi ebeveyn kontrol aracı entegre etti. Yetişkinler, belirli kişilerle yapılacak görüşmeler için süre sınırı belirleyebiliyor ve planlayıcıda çocuklarının çektiği tüm fotoğraf ve notları görüntüleyebiliyor.

xplora-one-1200x686.jpg

Cihazın teknik özelliklerinin HMD Touch 4G ile aynı olduğu düşünülüyor. Telefonda 320x240 piksel çözünürlüğe sahip 3,2 inç dokunmatik ekran, Unisoc T127 ARM işlemci, LED flaşlı 2 megapiksel kamera ve 1.950 mAh batarya yer alıyor.

Standart 3,5 mm kulaklık girişi mevcuttur. Bağlantı amaçlı olarak dahili bir 4G LTE modülü de mevcuttur.

XploraOne, 102x62x10,9 milimetre boyutlarında ve 100 gram ağırlığında. Mini akıllı telefonun fiyatı ve satışa sunulacağı henüz açıklanmadı.

