Dünyanın en değerli şirketi belli oldu!
Küresel ekonominin en büyük oyuncularını belirleyen piyasa değeri sıralaması, Ekim ayı sonu itibarıyla güncellendi.
En değerli 10 şirket belli oldu: İlk sırada bakın kim var
Listenin zirvesine teknoloji devleri ambargo koyarken, Apple, Microsoft ve Nvidia trilyon dolarlık değerleriyle rakiplerine fark attı. Enerji, finans ve tüketim sektörünün lokomotif şirketleri de ilk 50 içerisindeki yerini korudu.
LİSTENİN ZİRVESİNDE TEKNOLOJİ HAKİMİYETİ
Dünya genelindeki şirketlerin borsa değerlerine göre yapılan sıralamada, teknoloji sektörü tartışmasız bir üstünlük kurdu. Yaklaşık 36,3 trilyon dolarlık toplam piyasa değerine sahip olan ilk 50 şirket arasında, yapay zeka ve çip teknolojilerine yatırım yapan firmaların yükselişi dikkat çekti.
Borsanın en değerli şirketi bir banka oldu
İŞTE EKİM 2025 İTİBARIYLA EN DEĞERLİ 50 ŞİRKET
Ekonomim'den Sezen Ayyıldız'ın haberine göre küresel piyasanın en önemli elli şirketinin sıralaması ve piyasa değerleri şu şekilde:
Apple: 3,55 trilyon Dolar
Microsoft: 3,15 trilyon Dolar
NVIDIA: 2,95 trilyon Dolar
Saudi Aramco: 2,12 trilyon Dolar
Alphabet (Google): 2,03 trilyon Dolar
Amazon: 1,94 trilyon Dolar
Meta Platforms: 1,03 trilyon Dolar
Berkshire Hathaway: 880 milyar Dolar
Eli Lilly: 820 milyar Dolar
TSMC: 810 milyar Dolar
Broadcom: 795 milyar Dolar
Tesla: 780 milyar Dolar
Novo Nordisk: 765 milyar Dolar
Visa: 570 milyar Dolar
JPMorgan Chase: 560 milyar Dolar
Walmart: 525 milyar Dolar
Tencent: 510 milyar Dolar
Samsung Electronics: 500 milyar Dolar
Home Depot: 485 milyar Dolar
Mastercard: 480 milyar Dolar
ASML: 475 milyar Dolar
UnitedHealth Group: 470 milyar Dolar
Nestlé: 460 milyar Dolar
LVMH: 455 milyar Dolar
ICBC (Çin): 440 milyar Dolar
Kweichow Moutai: 435 milyar Dolar
Roche: 430 milyar Dolar
Oracle: 415 milyar Dolar
Costco: 400 milyar Dolar
Procter & Gamble: 390 milyar Dolar
Alibaba Group: 385 milyar Dolar
Chevron: 380 milyar Dolar
Shell: 375 milyar Dolar
AbbVie: 370 milyar Dolar
Toyota: 360 milyar Dolar
Merck & Co.: 355 milyar Dolar
McDonald's: 350 milyar Dolar
PepsiCo: 345 milyar Dolar
Adobe: 340 milyar Dolar
Cisco: 330 milyar Dolar
Thermo Fisher: 325 milyar Dolar
BHP Group: 320 milyar Dolar
Coca-Cola: 318 milyar Dolar
Nike: 315 milyar Dolar
AMD: 310 milyar Dolar
L'Oréal: 305 milyar Dolar
Intel: 300 milyar Dolar
Comcast: 298 milyar Dolar
Tencent Music: 295 milyar Dolar
PetroChina: 290 milyar Dolar