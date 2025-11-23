Dünyanın en değerli şirketi belli oldu!

Küresel ekonominin en büyük oyuncularını belirleyen piyasa değeri sıralaması, Ekim ayı sonu itibarıyla güncellendi.

En değerli 10 şirket belli oldu: İlk sırada bakın kim var

Listenin zirvesine teknoloji devleri ambargo koyarken, Apple, Microsoft ve Nvidia trilyon dolarlık değerleriyle rakiplerine fark attı. Enerji, finans ve tüketim sektörünün lokomotif şirketleri de ilk 50 içerisindeki yerini korudu.

LİSTENİN ZİRVESİNDE TEKNOLOJİ HAKİMİYETİ

Dünya genelindeki şirketlerin borsa değerlerine göre yapılan sıralamada, teknoloji sektörü tartışmasız bir üstünlük kurdu. Yaklaşık 36,3 trilyon dolarlık toplam piyasa değerine sahip olan ilk 50 şirket arasında, yapay zeka ve çip teknolojilerine yatırım yapan firmaların yükselişi dikkat çekti.

İŞTE EKİM 2025 İTİBARIYLA EN DEĞERLİ 50 ŞİRKET

Ekonomim'den Sezen Ayyıldız'ın haberine göre küresel piyasanın en önemli elli şirketinin sıralaması ve piyasa değerleri şu şekilde:

Apple: 3,55 trilyon Dolar

Microsoft: 3,15 trilyon Dolar

NVIDIA: 2,95 trilyon Dolar

Saudi Aramco: 2,12 trilyon Dolar

Alphabet (Google): 2,03 trilyon Dolar

Amazon: 1,94 trilyon Dolar

Meta Platforms: 1,03 trilyon Dolar

Berkshire Hathaway: 880 milyar Dolar

Eli Lilly: 820 milyar Dolar

TSMC: 810 milyar Dolar

Broadcom: 795 milyar Dolar

Tesla: 780 milyar Dolar

Novo Nordisk: 765 milyar Dolar

Visa: 570 milyar Dolar

JPMorgan Chase: 560 milyar Dolar

Walmart: 525 milyar Dolar

Tencent: 510 milyar Dolar

Samsung Electronics: 500 milyar Dolar

Home Depot: 485 milyar Dolar

Mastercard: 480 milyar Dolar

ASML: 475 milyar Dolar

UnitedHealth Group: 470 milyar Dolar

Nestlé: 460 milyar Dolar

LVMH: 455 milyar Dolar

ICBC (Çin): 440 milyar Dolar

Kweichow Moutai: 435 milyar Dolar

Roche: 430 milyar Dolar

Oracle: 415 milyar Dolar

Costco: 400 milyar Dolar

Procter & Gamble: 390 milyar Dolar

Alibaba Group: 385 milyar Dolar

Chevron: 380 milyar Dolar

Shell: 375 milyar Dolar

AbbVie: 370 milyar Dolar

Toyota: 360 milyar Dolar

Merck & Co.: 355 milyar Dolar

McDonald's: 350 milyar Dolar

PepsiCo: 345 milyar Dolar

Adobe: 340 milyar Dolar

Cisco: 330 milyar Dolar

Thermo Fisher: 325 milyar Dolar

BHP Group: 320 milyar Dolar

Coca-Cola: 318 milyar Dolar

Nike: 315 milyar Dolar

AMD: 310 milyar Dolar

L'Oréal: 305 milyar Dolar

Intel: 300 milyar Dolar

Comcast: 298 milyar Dolar

Tencent Music: 295 milyar Dolar

PetroChina: 290 milyar Dolar