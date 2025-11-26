Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!

Altın fiyatları rekor seviyelerden sınırlı bir geri çekilme yaşasa da, uluslararası finans devleri çıtayı erişilmesi güç noktalara taşıyor.

ABD'li bankacılık devi Bank of America, sarı metal için daha önce telaffuz edilmemiş bir rakamı gündeme getirerek, rekor seviyelere işaret etti.

2026'DA DE SEYİR DEVAM EDECEK

Tarihi zirveleri test ederek yatırımcının odağına yerleşen altın, 20 Ekim tarihinde 4.381 dolarla rekor kırmış, ardından gelen satışlarla 4.000 dolara kadar gerilemişti. Ancak yeniden toparlanarak 4.166 dolar seviyesine tırmanan değerli maden için küresel sermaye devleri 2026 projeksiyonlarını açıklamaya devam ediyor.

UBS'in hedef yükseltmesinin ardından, dünyanın en büyük finans kuruluşlarından Bank of America (BofA), tahminini güncelleyerek ons altın için 5.000 dolar seviyesini işaret etti. Bu senaryo, düğünlerde takı takmayı, yastık altına üç beş kuruş atmayı planlayan dar gelirli vatandaş için altının tamamen "ulaşılamaz" olması anlamına geliyor.

BANKADAN 5 BİN DOLARLIK TAHMİN

BofA tarafından yayımlanan "Önümüzdeki Yıl" başlıklı raporda, altını 2025 yılı boyunca zirvede tutan ekonomik koşulların 2026'da da etkisini sürdüreceği vurgulandı.

Banka stratejistleri, mevcut konjonktürün devamı halinde ons altının 2026 yılında 5 bin dolara kadar tırmanabileceğini öngörüyor. Kurumun 2026 yılı için ortalama fiyat beklentisi ise 4.538 dolar seviyesinde şekillendi.

GRAM ALTINDA HESAPLAR ŞAŞTI: 7 BİN TL KAPIDA

Bank of America'nın bu rekor tahmini, Türk Lirası bazında yapılan hesaplamalarda vatandaşı kara kara düşündürecek bir tabloyu ortaya koyuyor. Ons altının 5.000 dolara ulaşması durumunda, mevcut dolar kuru (42,4665 TL) üzerinden yapılan hesaplamayla gram altın fiyatı yaklaşık 6.818 TL'yi buluyor.

Dolar kurundaki olası artışlar da hesaba katıldığında tablo daha da ağırlaşıyor:

Dolar 43 TL olursa: Gram altın 6.912,40 TL

Dolar 44 TL olursa: Gram altın 7.073 TL

Dolar 45 TL olursa: Gram altın 7.233 TL

Dolar 46 TL olursa: Gram altın 7.394 TL seviyesine ulaşacak.

DİĞER DEVLER DE AYNI GÖRÜŞTE

Sadece BofA değil, diğer finans devleri de altındaki yükselişin süreceği konusunda hemfikir.

GOLDMAN SACHS: Analistler, altındaki son düşüşün kalıcı bir trend değil, geçici bir dalgalanma olduğunu savunuyor. Banka, 2026 sonuna kadar ons fiyatının 4.900 dolara ulaşacağını ve mevcut seviyelere göre yüzde 20'lik bir artış yaşanacağını öngörüyor.

JP MORGAN: Bankanın özel bankacılık birimi, altındaki rallinin önümüzdeki yıl ons başına 5 bin dolar barajını aşabileceğini tahmin etmişti.

ANZ: Avustralya merkezli ANZ bankası, Ekim raporundaki 4.600 dolarlık zirve tahminini revize ederek, 2026 ortasına kadar ons altının 4.800 dolara çıkabileceğini belirtti.

COMMERZBANK: Daha temkinli bir duruş sergileyen Alman bankası Commerzbank ise 2026 sonunda ons altının 4.200 dolar seviyelerine çıkabileceğini ifade etti.