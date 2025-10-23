Doların 42 lirayı görmesine kuruşlar kaldı!

“Döviz bugün ne olur?” sorusunun yanıtı, her gün ekonomik gelişmelere göre değişiyor.

Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.

Dolar yeni haftaya düşüşle başladı

Siyasal gelişmeler küresel piyasaları ve iç piyasaları yakından etkiliyor. İçeride siyasi gerilimlerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor.

Peki bu durum döviz kurunu nasıl etkiliyor?

Döviz kurları bu sabaha yükselişle başladı. Dolar 42 lira sınırını zorlarken euro 49 liraya yakın seyrediyor.

İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?

23 Ekim 2025 Perşembe sabahı itibarıyla:

ABD Doları % 0,06

ALIŞ(TL) 41,9724

SATIŞ(TL) 41,9970

Euro % 0,24

ALIŞ(TL) 48,7356

SATIŞ(TL) 48,8887

İngiliz Sterlini % 0,06

ALIŞ(TL) 56,1354

SATIŞ(TL) 56,1732