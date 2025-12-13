Dolar yükseldi euro sakinledi

Yayınlanma:
Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Önceki gün TL karşısında yükselerek kritik eşiği aşan euroda sakinlik hakim. Dolar ise yükselişe geçti.

Dolar ve euro TL karşısında yükselişini sürdürüyor.

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar döviz kurlarındaki hareketliliği araştırıyor. Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Euro önceki gün TL karşısında tarihi bir sınıra yükselerek 50 TL sınırını aştı.

Alman banka açıkladı: Dolar 62 lira olacak!Alman banka açıkladı: Dolar 62 lira olacak!

Ekonomik ve finansal kararları doğrudan etkileyen, döviz kurlarında yatay hareketlilik dikkat çekiyor.

Euro, iç piyasada Merkez Bankası'nın 150 baz puan indirime gitmesinin ardından 50 lirayı aşarak rekor kırdı.

PİYASALAR FED KARARINA ODAKLANDI

Küresel piyasalarda ise Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz karı etkili oldu. Fed'in kararına odaklanan piyasalar beklentiler doğrultusunda gelen faiz kararı ile rahat bir nefes aldı. Fed 25 baz puan indirime gitti.

2022/03/11/euro-ve-dolar.jpg

Piyasa beklentilerinin aksine bir kararın gelmesi endişe yaratıyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi konusunda Powell'a olan baskısı biliniyor. Faizin sabit tutulması hem piyasa beklentilerinin dışında hem Trump-Powell gerilimini tırmandırma potansiyeline sahip olacaktı.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

2022/03/11/dolar-ve-euro.jpg

Alım satım yapacaklar kurdaki hareketliliği merak ediyor.

"Euro kaç TL oldu?", "Dolar nereye gidiyor?" sorularına yanıt ararken güncel dolar, euro tablosu şu şekilde:

ABD Doları % 0,25

ALIŞ(TL) 42,6861

SATIŞ(TL) 42,7031

Euro % 0,07

ALIŞ(TL) 50,1564

SATIŞ(TL) 50,1648

İngiliz Sterlini % 0,06

ALIŞ(TL) 57,0901

SATIŞ(TL) 57,1201

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

