Dolar ve Euro'da son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 41,7210 liradan, avro 48,7100 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,7190 liradan alınan dolar, 41,7210 liradan satılıyor. 48,7080 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,7100 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,7130 , avronun satış fiyatı ise 48,5520 lira olmuştu.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlenirken, jeopolitik gelişmeler ve çelik sektörünü etkileyecek yeni düzenlemelerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında saat 10.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 573 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 24.710 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 9.525 puandan işlem görüyor.

