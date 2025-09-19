Dev şirket yüzlerce kişiyi çıkaracak: Dünya genelinde 8 bin çalışanı var!

Dev şirket yüzlerce kişiyi çıkaracak: Dünya genelinde 8 bin çalışanı var!
Yayınlanma:
Alman otomobil parçası tedarikçisi Stabilus, yeni kemer sıkma programı çerçevesinde 450 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

Stabilus’tan yapılan açıklamada, hiyerarşilerin azaltılması ve karar alma sürecinin hızlandırılmasını da içeren “maliyet düşürme programı” başlatılacağı belirtildi.

Bu kapsamda, yaklaşık 450 kişinin işten çıkarılmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, Almanya ve ABD'deki fabrika ve ofislerin birleştirileceği bilgisine yer verildi.

Yarım milyondan fazla BT uzmanı çalıştıran şirket tarihinin en büyük işten çıkarma dalgasını yaşıyorYarım milyondan fazla BT uzmanı çalıştıran şirket tarihinin en büyük işten çıkarma dalgasını yaşıyor

DÜNYA ÇAPINDA 8 BİN KİŞİYİ ÇALIŞTIRIYOR

Söz konusu işten çıkarma planı, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 6’sına tekabül ediyor. Stabilus, dünya çapında 8 bin kişiyi çalıştırıyor.

Kaynak:AA

Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Ekonomi
Faiz indirimi sonrası mevduat faizlerinde hareketlilik: İşte 500 bin TL’nin aylık getirisi!
Faiz indirimi sonrası mevduat faizlerinde hareketlilik: İşte 500 bin TL’nin aylık getirisi!
Dünyada sadece iki yerde yetişiyor: Kilosu 20 bin lira!
Dünyada sadece iki yerde yetişiyor: Kilosu 20 bin lira!