Dev şirket yüzlerce kişiyi çıkaracak: Dünya genelinde 8 bin çalışanı var!

Stabilus’tan yapılan açıklamada, hiyerarşilerin azaltılması ve karar alma sürecinin hızlandırılmasını da içeren “maliyet düşürme programı” başlatılacağı belirtildi.

Bu kapsamda, yaklaşık 450 kişinin işten çıkarılmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, Almanya ve ABD'deki fabrika ve ofislerin birleştirileceği bilgisine yer verildi.

Yarım milyondan fazla BT uzmanı çalıştıran şirket tarihinin en büyük işten çıkarma dalgasını yaşıyor

DÜNYA ÇAPINDA 8 BİN KİŞİYİ ÇALIŞTIRIYOR

Söz konusu işten çıkarma planı, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 6’sına tekabül ediyor. Stabilus, dünya çapında 8 bin kişiyi çalıştırıyor.