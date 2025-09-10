Dev banka tarih vermişti: Dolar TL ne kadar oldu?

Dev banka tarih vermişti: Dolar TL ne kadar oldu?
Yayınlanma:
Döviz kurunda ivme yukarı yönlü hareket ediyor. Euro TL karşısında değerlenmeyi sürdürüyor. Bankacılık devi ING ise dolar için 45 lira tahmininde bulundu. İşte güncel dolar, euro, sterlin kuru...

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği takip ediyor. Piyasalar, geçen haftanın son gününde açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisiyle hareketlenirken döviz kuru TL karşısında değerlendi. Dolar, ABD verisi ile rekor altına karşın zayıfladı.

Yeni haftada da döviz kuru yukarı yönlü hareket etti.

Asıl ralli ise eurodan geldi. Euro TL karşısında günlerdir altına sarktığı 48 TL'yi geçti.

İşte 10 Eylül 2025 Çarşamba gününe ait döviz kuru:

ABD Doları % 0,06

ALIŞ(TL) 41,2743

SATIŞ(TL) 41,2818

Euro % 0,21

ALIŞ(TL) 48,3305

SATIŞ(TL) 48,4565

İngiliz Sterlini % 0,20

ALIŞ(TL) 55,9208

SATIŞ(TL) 55,9607

ING: DOLAR YIL SONUNDA 45 TL

Döviz kuru tahminlerine de yer verilen raporda, 2025 yıl sonu için dolar/TL beklentisi 45,00, 2026 yıl sonu için ise 53,00 olarak belirlendi.

ING, Türk lirasına olan talebin, TCMB'nin sürdürdüğü sıkı para politikasıyla desteklendiğini ve bu nedenle uzun vadede liranın reel değer kazanmasının mümkün olduğunu aktardı. Ancak kısa vadede döviz kurlarında aylık ya da çeyreklik bazda istikrarlı değer artışlarının görülmeyebileceği de raporda vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Ekonomi
Günler sonra ilk: Gram altın şaşırttı
Günler sonra ilk: Gram altın şaşırttı
CHP operasyonun bir haftalık faturası çok ağır oldu: Rezervler eridi borsa çakıldı faiz beklentisi değişti
CHP operasyonun bir haftalık faturası çok ağır oldu: Rezervler eridi borsa çakıldı faiz beklentisi değişti