Dev banka milyonlara kötü haberi verdi: Yükselecek!

Uluslararası finans kuruluşu ING Global, Türkiye ekonomisine yönelik 2026 yılı tahminlerini revize etti.

Küresel ve bölgesel risklerin gölgesinde hazırlanan rapor, halkın cüzdanını doğrudan etkileyecek karamsar veriler içeriyor.

Raporda, ekonomi yönetiminin önceliklerinde bir değişim sinyali görülmediği, ancak risklerin her geçen gün tırmandığı vurgulandı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YUKARI, REFAH AŞAĞI

ING, daha önce yüzde 25,5 olarak açıkladığı 2026 yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisini yüzde 27,5’e yükseltti. Raporda, özellikle İran ile yaşanan gerilim gibi jeopolitik risklerin sürece yayılmasının enflasyon üzerindeki baskıyı artıracağı belirtildi. Tüketiciler için hayat pahalılığının devam edeceği öngörülürken, enflasyonda yukarı yönlü risklerin süreceği not edildi.

EKONOMİ FREN YAPIYOR, İŞSİZLİK KAPIDA

Halkın geçim derdi artarken, ekonominin çarkları da yavaşlıyor. ING Global, Türkiye’nin 2026 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,4’ten yüzde 3’e indirdi. Büyümedeki bu gerileme, üretimde yavaşlama ve yeni iş imkanlarının kısıtlanması anlamına geliyor.

MERKEZ BANKASI TEMKİNLİ, FAİZLER YÜKSEK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı toplantısına ilişkin öngörülerini de paylaşan kurum, para politikasında bir değişiklik beklenmediğini ifade etti. Devam eden belirsizlik ortamı nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) daha ihtiyatlı ve sıkı duruşunu koruması bekleniyor. 2026 yıl sonu için gösterge faiz tahmini ise yüzde 33 gibi yüksek bir seviyede tutuldu.

DÖVİZDE ACI REÇETE: DOLAR 52, EURO 62 LİRAYI AŞACAK

Halkın ve özellikle araba sahipleri ile ithalata bağımlı üreticilerin yakından takip ettiği döviz kurlarında da tablo ağırlaştı. ING Global’in 2026 sonu tahminlerine göre:

Dolar/TL: 52,0

Euro/TL: 62,4

10 Yıllık Tahvil Faizi: %26,12