Darphane 19 ton altın bastı

Yayınlanma:
Darphane, 2026'nın ilk üç ayında adeta fazla mesai yaparak 19 tonu aşkın altın bastı. Darphane bandından inen her iki altından biri "çeyrek" oldu.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Ocak-Mart dönemine ait üretim verilerini açıkladı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, yılın ilk çeyreğinde Darphane’de 10 farklı çap ve ağırlıkta toplam 5 milyon 138 bin 608 adet altın basılarak piyasaya sürüldü. Bu devasa üretim için tam 19 ton 154 kilogram saf altın kullanıldı.

ÇEYREK ALTINDA ÜRETİM PATLAMASI

Halkın geleneksel birikim aracı olan çeyrek altın, basım adetlerinde açık ara liderliğini korudu. Ziynet cumhuriyet altınları kategorisinde bulunan çeyrek altından ilk üç ayda 2 milyon 952 bin 400 adet basıldı. Bu rakam, Darphane’den çıkan toplam ürünlerin yarısından fazlasının çeyrek altın olduğunu gösteriyor.

Yılın ilk çeyreğinde basılan ziynet altınların dağılımı şu şekilde:

Çeyrek: 2,9 milyon adet

Yarım: 468 bin 175 adet

Birlik (Tam): 648 bin 261 adet

İki Buçukluk: 25 bin 606 adet

Beşlik: 248 adet

Basılan ziynet cumhuriyet altınlarının toplam ağırlığı 11 ton 819 kilograma ulaştı.

ATA LİRA VE REŞAD ALTININA DA İLGİ YOĞUN

"Ata lira" olarak da bilinen sikke cumhuriyet altınları tarafında ise en çok "birlik" (tam) altın tercih edildi. Bu kategoride 958 bin 368 adet birlik altın basılırken, toplam sikke üretimi 1 milyon 35 bin adedi geçti. Tarihi değeri nedeniyle ilgi gören Reşad altın kategorisinde ise 8 bin 58 adet basım yapıldı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

1951 tarihli TBMM kararı uyarınca Türkiye'de cumhuriyet altınlarını basma yetkisi sadece Darphane’ye ait. 24 ayar standart külçe altınlar; döküm, haddeleme ve hassas ayar işlemlerinden geçirilerek 22 ayar olarak üretiliyor.

Atatürk kabartmalı sikke altınlar yatırım, daha ince basılan ziynet altınlar ise takı amaçlı kullanılıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

