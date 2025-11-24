Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek

Çinli markalar artık karavan pazarına odaklanıyor. Avustralya'da, giderek daha fazla insanın doğayı kendi şartlarına ve kendi programlarına göre keşfetmeyi tercih etmesiyle karavanlar son on yılda popülerlik kazandı. Bu trende yanıt verenler arasında, SAIC'e ait Çinli LDV de var. Şirket, Deliver 9 karavanını Avustralya'da yeni piyasaya sürdü.

Karavan 5940 mm uzunluğunda ve içinde tekerlekli küçük bir daire gizli. Mutfakta lavabo, buzdolabı, dondurucu, mikrodalga fırın ve indüksiyonlu ocak bulunuyor. Yanındaki küçük bir kapı, kapalı duşlu kompakt bir banyoya açılıyor ve sıcak havalarda yıkanmak için bir dış duş da mevcut.

Kabinin ön kısmındaki yemek alanını iki adet döner ön koltuk, katlanır bir masa ve bir arka koltuk oluşturuyor. Arkada ise, arka kapıdan ikinci girişi engellemeyecek şekilde bir dakikada kurulup sökülebilen çift kişilik bir yatak bulunuyor. Karavanda iki kişi konaklayabiliyor.

LDV, karavanı 2,56 kWh lityum iyon pil ve 190 W güneş paneliyle donattı. Su depolarının toplam kapasitesi 100 litre.

Kaputun altında, 147 beygir güç ve 375 Nm tork üreten 2.0 litrelik dört silindirli turbo dizel motor yer alıyor. Güç, altı ileri otomatik şanzıman aracılığıyla arka tekerleklere iletiliyor ve yakıt deposunun kapasitesi 80 litre.

Bu da bizi Deliver 9 karavanın muhtemelen en cazip yönü olan fiyata getiriyor. LDV, fiyatı 50 bin avro olarak belirledi. Bu inanılmaz bir rakam ve rakiplerinin çoğundan (Volkswagen Camper gibi) neredeyse yüzde 50 daha ucuz!

Elbette bu teklif, kalitesinden yedek parça bulunabilirliğine kadar birçok soruyu gündeme getiriyor, ancak birçok alıcı fiyatı kesinlikle göz ardı etmeyecektir! Finans, birçok kişi için kilit noktadır.