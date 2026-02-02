Çinliler dizeli yeniden üretiyorlar: %50 daha az yakıt tüketecek motor yakında hazır

Çin, otomotiv dünyasına yönelik atılımlarını sürdürüyor ve elektrikli otomobillerden sonra şimdi de dizel motorlara yöneliyor.

Elbette, en büyük "silahı" şüphesiz elektrikli otomobillerdir ; zira hammaddeye erişim, tedarik zincirinin kontrolü ve son yıllarda pil üretiminde edindiği bilgi birikimi, ona açık bir rekabet avantajı ve Batılı otomobil üreticilerine karşı önemli bir üstünlük sağlamıştır.

Ancak Çin otomotiv endüstrisi, elektrikli mobilite alanındaki başarılarıyla yetinmeye niyetli görünmüyor ve son gelişmelerin kenara ittiği bir teknolojiye, dizel motorlara yöneliyor .

Bu bağlamda, Yuchai şirketi hem teknoloji hem de verimlilik açısından etkileyici olan yeni bir dizel tabanlı sistemin geliştirildiğini duyurdu.

Şirket, özellikle Çin'de güçlü bir üne sahip; hem Rolls-Royce ile yaptığı iş birliğiyle hem de Dongfeng ve BAIC gibi büyük şirketlere parça tedarikçisi olarak tanınıyor.﻿

Bu yeni teknoloji , bir enerji genişleticinin kayış ve rotor ile entegrasyonuna dayanmaktadır ; bu sistem, dizel motorların işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltırken, aynı zamanda önemli yakıt tasarrufu ve yüksek enerji verimliliği sunmaktadır.

Esasen, geleneksel bir dizel tahrik motorundan değil, mekanik enerjinin depolanması ve yeniden kullanımı yoluyla verimliliği artırıp yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltan bir enerji genişletici ( menzil genişletici ) olarak işlev gören bir dizel motordan bahsediyoruz .

Pratikte, sistem motorun dinamik enerjisini kullanır ve hareketi mekanik aksamın içindeki disk şeklinde, dişli bir yüzeyde depolar.

Motorun geçici olarak güç üretmeyi durdurduğu durumlarda depolanan bu enerji yeniden kullanılır; bu da ani dalgalanmaları yumuşatır, titreşimi azaltır ve genel çalışma performansını iyileştirir.﻿

Şirketin kendi açıklamasına göre, bu sistem motorun kullanım ömrü boyunca herhangi bir bakım gerektirmiyor ve aynı zamanda dizel motora entegrasyonu sayesinde litre başına 4,8 kWh enerji verimliliği elde ediliyor; yakıt tasarrufu ise %50'ye varıyor.

Elde edilen verilere göre, Yuchai'nin yeni motorları, mekanik karmaşıklığı artırmadan ve yakıt tüketimi ile kullanım maliyetinde belirgin avantajlar sağlayarak, binek otomobillerden ağır ve tarım araçlarına kadar son derece geniş bir uygulama yelpazesini kapsayacak şekilde 20 ila 600 beygir gücü üretebilecek.

Son olarak, şirket sunduğu verilerin yalnızca teorik analizlere mi yoksa gerçek koşullardaki testlere mi dayandığını henüz açıklığa kavuşturmamış olsa da, bu teknolojiyi kullanan araçların işletme maliyetlerinin bazı elektrikli otomobillerden bile daha düşük olabileceğini iddia ediyor.