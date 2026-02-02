Çinliler dizeli yeniden üretiyorlar: %50 daha az yakıt tüketecek motor yakında hazır

Çinliler dizeli yeniden üretiyorlar: %50 daha az yakıt tüketecek motor yakında hazır
Yayınlanma:
Son zamanlarda otomotiv dünyası, sektörü yeniden şekillendiren birçok teknolojik "cephe" ile oldukça geçişli bir dönemden geçiyor. Bu yeni dönemin en büyük temsilcisi şüphesiz Çin'dir ; sadece dünyanın en büyük otomobil pazarı olmakla kalmayıp, son yıllarda araç üretimi ve dağıtımında da en güçlü oyunculardan biri haline gelmiştir.

Çin, otomotiv dünyasına yönelik atılımlarını sürdürüyor ve elektrikli otomobillerden sonra şimdi de dizel motorlara yöneliyor.

Elbette, en büyük "silahı" şüphesiz elektrikli otomobillerdir ; zira hammaddeye erişim, tedarik zincirinin kontrolü ve son yıllarda pil üretiminde edindiği bilgi birikimi, ona açık bir rekabet avantajı ve Batılı otomobil üreticilerine karşı önemli bir üstünlük sağlamıştır.

Ancak Çin otomotiv endüstrisi, elektrikli mobilite alanındaki başarılarıyla yetinmeye niyetli görünmüyor ve son gelişmelerin kenara ittiği bir teknolojiye, dizel motorlara yöneliyor .

Bu bağlamda, Yuchai şirketi hem teknoloji hem de verimlilik açısından etkileyici olan yeni bir dizel tabanlı sistemin geliştirildiğini duyurdu.

diesel-2-0.jpg

Şirket, özellikle Çin'de güçlü bir üne sahip; hem Rolls-Royce ile yaptığı iş birliğiyle hem de Dongfeng ve BAIC gibi büyük şirketlere parça tedarikçisi olarak tanınıyor.﻿

Bu yeni teknoloji , bir enerji genişleticinin kayış ve rotor ile entegrasyonuna dayanmaktadır ; bu sistem, dizel motorların işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltırken, aynı zamanda önemli yakıt tasarrufu ve yüksek enerji verimliliği sunmaktadır.

Esasen, geleneksel bir dizel tahrik motorundan değil, mekanik enerjinin depolanması ve yeniden kullanımı yoluyla verimliliği artırıp yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltan bir enerji genişletici ( menzil genişletici ) olarak işlev gören bir dizel motordan bahsediyoruz .

diesel-2-0-001.jpg

Pratikte, sistem motorun dinamik enerjisini kullanır ve hareketi mekanik aksamın içindeki disk şeklinde, dişli bir yüzeyde depolar.

Motorun geçici olarak güç üretmeyi durdurduğu durumlarda depolanan bu enerji yeniden kullanılır; bu da ani dalgalanmaları yumuşatır, titreşimi azaltır ve genel çalışma performansını iyileştirir.﻿

Şirketin kendi açıklamasına göre, bu sistem motorun kullanım ömrü boyunca herhangi bir bakım gerektirmiyor ve aynı zamanda dizel motora entegrasyonu sayesinde litre başına 4,8 kWh enerji verimliliği elde ediliyor; yakıt tasarrufu ise %50'ye varıyor.

Elde edilen verilere göre, Yuchai'nin yeni motorları, mekanik karmaşıklığı artırmadan ve yakıt tüketimi ile kullanım maliyetinde belirgin avantajlar sağlayarak, binek otomobillerden ağır ve tarım araçlarına kadar son derece geniş bir uygulama yelpazesini kapsayacak şekilde 20 ila 600 beygir gücü üretebilecek.

Son olarak, şirket sunduğu verilerin yalnızca teorik analizlere mi yoksa gerçek koşullardaki testlere mi dayandığını henüz açıklığa kavuşturmamış olsa da, bu teknolojiyi kullanan araçların işletme maliyetlerinin bazı elektrikli otomobillerden bile daha düşük olabileceğini iddia ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Ekonomi
Borsa rekor tazeledi
Borsa rekor tazeledi
Euro Bölgesi'nde enflasyon hafifledi
Euro Bölgesi'nde enflasyon hafifledi
Mevsimsellikten arındırılmış ocak enflasyonu belli oldu
Mevsimsellikten arındırılmış ocak enflasyonu belli oldu