Audi Q5 modeli Türkiye'de satılacak mı? Genel Müdür Kerem Güven açıkladı

Audi, Bentley ve Lamborghini Türkiye Genel Müdürü Kerem Güven, katıldığı televizyon programında markanın gelecek vizyonunu ve ithalattaki vergi engellerini paylaştı.

Güven, özellikle üretim yeri nedeniyle bazı modellerin Türkiye'ye gelişinin imkansız hale geldiğini vurguladı.

Q5 İÇİN MEKSİKA ENGELİ

Audi'nin en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Q5 için Türkiye kapıları kapanma noktasına geldi.

30 dakikada tükenen Audi

Kerem Güven, Q5 modelinin üretim merkezinin Meksika olması nedeniyle uygulanan ek vergilerin maliyeti artırdığını belirtti.

"GELMESİ ZOR"

Güven, mevcut vergi yükü altında Meksika üretimi Q5'in Türkiye'ye getirilmesinin artık zor olduğunu ifade etti.

Audi küçük bir elektrikli SUV hazırlıyor

Öte yandan Audi'nin Türkiye'deki elektrikli araç pazarındaki asıl hamlesi için tarih netleşti. Audi'nin A2 segmentinde yer alacak olan kompakt elektrikli modeli, markanın Türkiye'deki "elektrikli çıkışı" olacak.

Bu yeni model 2026 yılı sonunda dünya lansmanıyla tanıtılacak, 2027 yılı başında ise Türkiye yollarında olacak.

2026 yılının ikinci çeyreğinde ise makyajlı Q4 e-tron modelinin Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

HİBRİT VE ÇOKLU GÜÇ SEÇENEKLERİ

Marka, tamamen elektrikli modellerin yanı sıra geçiş sürecini hibrit teknolojisiyle destekleyecek:

Audi’nin Türkiye yol haritasında üç farklı kablolu (plug-in) hibrit model bulunuyor. Elektrikli dönüşümün kademeli bir şekilde ve çoklu güç seçenekleriyle (elektrikli, hibrit) sürdürülmesi hedefleniyor.