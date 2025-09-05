Çaya zam geldi! Bugünden itibaren geçerli!

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), haziran ayından bu yana kuru çay fiyatlarına üçüncü kez zam yaptı. Eylül ayı itibarıyla yürürlüğe giren yüzde 7,5 oranındaki yeni fiyat artışı, toptancı bayilere ve distribütörlere gönderilen listelere yansıdı.

ÜÇ AYDA YAKLAŞIK YÜZDE 28'LİK ZAM

Haziran ortasında gerçekleştirilen yüzde 15’lik ilk fiyat artışının ardından, temmuz sonunda kuru çay fiyatları yüzde 3,5 oranında tekrar zamlanmıştı. CNBC-e'de yer alan habere göre, eylül ayında gelen yüzde 7,5’lik son artışla birlikte, Çaykur'un ürünlerine üç ayda toplamda yaklaşık yüzde 28 oranında zam gelmiş oldu.

YENİ FİYATLAR BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Yapılan son zamla birlikte güncellenen fiyat listeleri bugünden itibaren yürürlüğe girdi. İşçilik maliyetlerinin artışı ve yaş çay alım fiyatlarının yükselişi zammın gerekçesi olarak gösterildi.