Çanlar çalıyor! Bir ayda 606 şirket kapandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Mart ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini kamuoyuna duyurdu. Veriler, piyasada girişimcilik iştahının bıçak gibi kesildiğini, mevcut işletmelerin ise ayakta kalmakta zorlandığını kanıtlıyor.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA SERT DÜŞÜŞ

Mart ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 11,2 oranında azalarak 8 bin 379 seviyesine geriledi. Aynı dönemde sadece şirketler değil; kooperatifler yüzde 22,1, gerçek kişi ticari işletmeleri (şahıs işletmeleri) ise yüzde 13,5 oranında kan kaybetti.

ESNAFIN KEPENGİ DAYANMIYOR

Şirket kurulumları azalırken, halihazırda faal olan işletmelerden acı haberler gelmeye devam ediyor. Dünya gazetesinin haberine göre mart ayında kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,6 artış gösterdi.

Daha çarpıcı olan veri ise yıllık bazda ortaya çıktı: Geçen yılın mart ayına göre gerçek kişi ticari işletmelerindeki kapanış oranı yüzde 45,6 gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Bu tablo, milyonlarca esnafın artan kira, vergi ve girdi maliyetleri altında ezilerek havlu attığını gösteriyor.

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETTE BÜYÜK KAYIP

Sektörel bazda incelendiğinde, halkın doğrudan içinde bulunduğu alanların en büyük darbeyi aldığı görülüyor.

Kuruluş: Yeni açılan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 792’si toptan ve perakende ticaret, 1286’sı inşaat ve 954’ü imalat sektöründe yer aldı.

Kapanış: Mart ayında kapısına kilit vuran şirketlerin 606’sı toptan ve perakende ticaret sektöründeydi. Şahıs işletmelerinde ise durum daha ağır; kapanan 1519 işletmenin 698’i yine ticaret sektöründen oldu.

SİSTEME SURİYE ORTAKLI ŞİRKETLER DAMGA VURDU

Geçen ay kurulan 827 yabancı ortak sermayeli şirketin büyük çoğunluğu Suriye ortaklı oldu. Verilere göre kurulan bu şirketlerin 727’sinde Suriye, 37’sinde ise İran ortaklığı bulunuyor. Bu şirketlerin toplam sermaye yapısının yüzde 95,3’ünü yabancı sermaye payı oluşturdu. Uzmanlaşmamış toptan ticaret ve inşaat, bu sermaye grubunun en çok tercih ettiği alanlar olarak kayıtlara geçti.

KADIN GİRİŞİMCİ ORANI DÜŞÜK KALDI

İş dünyasındaki cinsiyet dağılımı da verilerle ortaya kondu. Mart ayında kurulan anonim şirket ortaklarının sadece yüzde 13,2’sini kadın girişimciler oluşturdu. Bu oran limitet şirketlerde yüzde 17,1, kooperatiflerde ise yüzde 24,4 olarak gerçekleşti. Girişimcilerin yaş dağılımında ise 25-44 yaş aralığı ağırlığını korumaya devam etti.

ÜÇ AYLIK TOPLAM TABLO

2026 yılının ilk çeyreğini (Ocak-Mart dönemi) kapsayan verilere göre, toplam kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 28 bin 926 oldu.

Ancak aynı üç aylık dönemde 5 bin 34 şirket tamamen faaliyetine son verdi.