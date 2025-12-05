BYD’nin yenilikçi PHEV teknolojisi Alman lüks otomobil sektörünün uykusunu kaçıracak

Yangwang U7 spor sedan, yıl başında tanıtıldı. Yengeç tarzı park seçeneğine ek olarak, U7, menzil uzatıcılı yenilikçi bir PHEV güç aktarma organıyla donatıldı. BYD, şimdi bu güç aktarma organını parçalara ayırdı ve çalışma prensibini açıkladı; bu, ünlü premium markaları bile şaşırtıyor.

Çinli markanın hedefinin, tüm teknolojilerini daha uygun bir fiyata ana akım pazara sunmak ve şimdiye kadar bu tür gelişmiş sistemlerin yalnızca en lüks markaların tekelinde olduğuna inanan müşterileri kazanmak olduğu aşikar. Bu, BYD'nin temel misyonlarından biri ve hedef, örneğin yeni ve en lüks modellerden birinde tanıtılan plug-in hibrit tahrik sisteminin bir kısmını inceleyerek bunu kanıtlamak.

BYD, yılın başında seçkin bir müşteri kitlesine yönelik etkileyici bir sedan olan YangWang U7'yi tanıttı. BYD, yeni PHEV modelinde Atkinson benzinli motor yerine boxer motor tercih ediyor.

U7 de pek uygun fiyatlı değil ancak Alman premium markalarında bu tür bir teknolojik donanım iki kat daha pahalı olurdu. Beş koltuklu versiyonun Çin'de dönüştürülmüş hali 76.500 euroya satılırken, dört koltuklu daha lüks versiyonun başlangıç ​​fiyatı 86.300 euro. BYD daha önce güç aktarma organları hakkında pek fazla ayrıntı açıklamamıştı, ancak şimdi Çinli kaynaklar yeni bir mekanik konfigürasyon ortaya koydu: 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindirli boxer motor, yani silindirleri yatay olarak yerleştirilmiş.

Piyasada yaygın olmasa da, çoğunlukla Subaru ve Porsche otomobillerine özgü olan bu mimari, daha düşük bir ağırlık merkezi ve dolayısıyla daha fazla denge sunarken, motor bölmesinde çok az yer kaplamasıyla öne çıkıyor. Bu sistem, örneğin yeni elektrikli otomobillerin ön kısımları gibi, uzun menzilli elektrik motorları için yüksek güçlü motorların sınırlı bir alana yerleştirilmesi sorununu mükemmel bir şekilde çözüyor.

BYD kaynakları, bu yeni 2.0 litrelik boxer motorun e⁴ platformu için özel olarak tasarlandığını ve seri hibrit modunda elektrik jeneratörü görevi gördüğünü, yani amacının tekerlekleri döndürmek değil, aküyü veya elektrik motorunu çalıştırmak olduğunu açıkladı. Ancak şimdiye kadar, BYD'nin plug-in hibritlerinin benzersiz üç çalışma moduna sahip olduğunu öğrendik: yalnızca elektrikle sürüş, jeneratör olarak çalışan benzinli motor ve benzinli motor ile elektrik motorunun birlikte çalıştığı bir seçenek. Bu prensibe göre, U7'deki boxer motorun, tam güç gerektiğinde arka aksı da döndürmesi gerekiyor.

Çinli marka, PHEV sisteminin 272 beygir maksimum güç ve 380 Nm maksimum tork sunduğunu doğruladı ancak bu sistemin en önemli özelliği bu değil; çünkü sistem, plug-in hibrit dünyasında gerçekten benzersiz olan başka teknolojiler de içeriyor. Örneğin, ıslak yağlama sistemi yerine, spor modellerdeki gibi kuru karterli bir yağlama sistemi kullanılıyor ve soğutmayı akıllıca yöneten bir elektronik kontrol ünitesi bulunuyor.

BYD mühendisleri, dağıtım sisteminde sandviç motor tipine ve iki zincire odaklandı. Bu iki özellik, gürültü ve titreşimi o kadar azalttı ki, rölantide boxer motorun sesi, elektrik motorundan sadece bir desibel daha yüksek ve araç durduğunda neredeyse hiç duyulmuyor.

BYD'nin elinden geleni yaptığı ve gelecekteki PHEV'lerinin nasıl olacağına dair ipuçları vermeye başladığı açık ancak şimdilik bunlar daha lüks markalar için saklı tutuluyor.