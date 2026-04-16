Burgan Bank'ta üst düzey atama: Elçin Kitapçı getirildi

Burgan Bank tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bankanın Hazine, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcılığı görevine Elçin Kitapçı getirildi.

BİLANÇO YÖNETİMİNDE 20 YILLIK DENEYİM

6 Nisan 2026 itibarıyla yeni koltuğuna oturan Kitapçı; aktif pasif yönetimi, fon transfer fiyatlaması ve bilanço optimizasyonu gibi bankacılığın en zorlu alanlarında kapsamlı bir geçmişe sahip. Yeni dönemde Kitapçı, bankanın sermaye piyasaları ve hazine operasyonlarındaki stratejik süreçlerin dümeninde olacak.

BİYOTEKNOLOJİDEN FİNANSIN ZİRVESİNE

Elçin Kitapçı’nın kariyer yolculuğu ise dikkat çekici başarılarla dolu. Eğitim hayatına yurt dışında başlayan Kitapçı’nın özgeçmişi şöyle:

Lisans: 2003 yılında Worcester Polytechnic Enstitüsü'nde (WPI) Biyoteknoloji bölümünü tamamladı.

Yüksek Lisans: 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Aynı yıl Finansbank’ta Aktif Pasif Yönetimi ve Faiz Türevleri alanında profesyonel hayata adım attı.

QNB'DEN BURGAN BANK'A STRATEJİK GEÇİŞ

Kariyeri boyunca finansal yapıların sağlamlaştırılmasına odaklanan çalışmalara liderlik eden Kitapçı, 2020 yılında Direktörlük kademesine yükselmişti. Son olarak QNB Bank bünyesinde Hazine Bilanço Yönetimi Direktörü olarak görev yapan tecrübeli isim, şimdi Burgan Bank’ın finansal rotasını belirleyecek ekipte yer alacak.