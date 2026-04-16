Burgan Bank'ta üst düzey atama: Elçin Kitapçı getirildi

Yayınlanma:
Burgan Bank, Hazine ve Finansal Kurumlar yönetimini, sektörün aktif pasif yönetimi konusundaki uzman isimlerinden Elçin Kitapçı'ya devretti.

Burgan Bank tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bankanın Hazine, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcılığı görevine Elçin Kitapçı getirildi.

BİLANÇO YÖNETİMİNDE 20 YILLIK DENEYİM

6 Nisan 2026 itibarıyla yeni koltuğuna oturan Kitapçı; aktif pasif yönetimi, fon transfer fiyatlaması ve bilanço optimizasyonu gibi bankacılığın en zorlu alanlarında kapsamlı bir geçmişe sahip. Yeni dönemde Kitapçı, bankanın sermaye piyasaları ve hazine operasyonlarındaki stratejik süreçlerin dümeninde olacak.

BİYOTEKNOLOJİDEN FİNANSIN ZİRVESİNE

Elçin Kitapçı’nın kariyer yolculuğu ise dikkat çekici başarılarla dolu. Eğitim hayatına yurt dışında başlayan Kitapçı’nın özgeçmişi şöyle:

Lisans: 2003 yılında Worcester Polytechnic Enstitüsü'nde (WPI) Biyoteknoloji bölümünü tamamladı.

Yüksek Lisans: 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Aynı yıl Finansbank’ta Aktif Pasif Yönetimi ve Faiz Türevleri alanında profesyonel hayata adım attı.

QNB'DEN BURGAN BANK'A STRATEJİK GEÇİŞ

Kariyeri boyunca finansal yapıların sağlamlaştırılmasına odaklanan çalışmalara liderlik eden Kitapçı, 2020 yılında Direktörlük kademesine yükselmişti. Son olarak QNB Bank bünyesinde Hazine Bilanço Yönetimi Direktörü olarak görev yapan tecrübeli isim, şimdi Burgan Bank’ın finansal rotasını belirleyecek ekipte yer alacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ekonomi
Rapor yayımlandı: Gümüşe hücum var
Rapor yayımlandı: Gümüşe hücum var
Mobil giriş sorunu sonrası Akbank'tan açıklama geldi
Mobil giriş sorunu sonrası Akbank'tan açıklama geldi