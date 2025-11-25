Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız

Benzinli bir motorun doğru bakımı sadece yağ ve filtreleri değiştirmekten ibaret değildir, aynı zamanda performansı, yakıt tüketimini ve emisyonları doğrudan etkileyen bujiler gibi temel sarf malzemelerinin de düzenli olarak değiştirilmesi gerekir .

Bujilerin tasarımı, karışımın yanması sürecinde çok önemli bir rol oynar; yapılan testler, bu bileşenin çeşitli tiplerinin, motor performansında %2'ye kadar varan bir fark yarattığını göstermektedir.

En yaygın kullanılan bujiler bakır elektrotludur ve daha düşük maliyetli ancak daha az dayanıklı oldukları için eski veya yıllık kullanımı az olan araçlar için uygundur. Buna karşılık, iridyum veya platin bujiler daha pahalıdır ancak daha iyi performans, yakıt ekonomisi sunar ve değiştirilmeden önce daha uzun kilometrelerce dayanır.

Otomobil üreticileri çoğu durumda bujilerin 30.000 ila 60.000 kilometre arasında değiştirilmesini önermektedir . Ancak iridyum veya platin gibi yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış bujiler kullanılırsa, bu aralık önemli ölçüde uzatılabilir ve bu tür bujiler, değiştirilmeden önce 100.000 kilometreye kadar dayanabilir.

Yukarıdaki rakamlar sürüş tarzına da bağlıdır çünkü yüksek devir, sık vites değiştirme ve ağır yük, uzun süreli rölanti ve sık kısa mesafe yolculukları bujilerin ömrünü azaltabilir .

Her durumda, düzenli kontrol şarttır. Bujilerin aşındığının bazı belirtileri arasında motorun zor çalıştırılması, dengesiz rölanti, artan yakıt tüketimi ve gaz tepkisinin azalması yer alır . Ayrıca, motordan "kesintiler" veya garip sesler geliyorsa, bunlar ateşleme sisteminde bir sorun olduğunu gösterebilir.

Araç sahibi kaliteli yakıt kullanır ve hava filtresinin bakımını doğru şekilde yaparsa, bujiler daha uzun süre iyi durumda kalabilir . Sonuç olarak, bujiler sadece motorun bir parçası değil, aynı zamanda düzgün çalışması için de hayati önem taşır.