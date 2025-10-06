Bu iki telefon markasını kullananlara milyarlar ödenebilir

Bu iki telefon markasını kullananlara milyarlar ödenebilir
Yayınlanma:
İngiltere'de bir tazminat davası nedeni ile Apple ve Samsung kullanıcılarına milyonlarca sterlin ödenmesi gündemde.

İngiltere’de Apple ve Samsung kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir toplu dava bu hafta Londra Rekabet Temyiz Mahkemesi’nde başlıyor. Davayı tüketici hakları örgütü Which? açtı.

QUALCOMM’A KARŞI TOPLU DAVA

Yaklaşık 29 milyon kullanıcıyı temsil eden davada, Qualcomm’un mobil işlemci ve patent lisanslama pazarındaki hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığı değerlendirilecek. Mahkeme, Qualcomm’un uygulamalarının tüketicilere maddi zarar verip vermediğini belirleyecek.

Apple Almanya'da kaybettiApple Almanya'da kaybetti

Which?, Qualcomm’un Apple ve Samsung’dan aldığı lisans ücretlerinin şişirilmiş olduğunu ve bunun yüksek fiyatlı veya düşük kaliteli ürün olarak kullanıcılara yansıtıldığını öne sürüyor.

DAVANIN KAPSAMI VE TAZMİNAT TUTARI

2021/12/11/ingiltere-omikron.jpg

Dava, 1 Ekim 2015 – 9 Ocak 2024 tarihleri arasında alınmış tüm Apple ve Samsung telefonlarını kapsıyor. Mahkeme davayı lehlerine sonuçlandırırsa, kullanıcı başına ortalama 17 sterlin (yaklaşık 953 TL) tazminat ödenmesi bekleniyor. Toplam tazminat tutarı 480 milyon sterlin (26,9 milyar TL) civarında hesaplanıyor.

QUALCOMM’UN TUTUMU

Qualcomm, dava hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, mahkeme Which? lehine karar verirse, bu emsal karar gelecekte diğer teknoloji devlerine karşı açılacak toplu davalar için yol gösterebilir.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Ekonomi
New York borsasında yeni rekor
New York borsasında yeni rekor
İndirim mi dediniz? Artık kimse inanmıyor! Tüketici sessizce geri çekiliyor
İndirim mi dediniz? Artık kimse inanmıyor! Tüketici sessizce geri çekiliyor
Trump'ın gümrük tarifeleri başlıyor! İlk uygulama belli oldu
Trump'ın gümrük tarifeleri başlıyor! İlk uygulama belli oldu