Bu iki telefon markasını kullananlara milyarlar ödenebilir

İngiltere’de Apple ve Samsung kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir toplu dava bu hafta Londra Rekabet Temyiz Mahkemesi’nde başlıyor. Davayı tüketici hakları örgütü Which? açtı.

QUALCOMM’A KARŞI TOPLU DAVA

Yaklaşık 29 milyon kullanıcıyı temsil eden davada, Qualcomm’un mobil işlemci ve patent lisanslama pazarındaki hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığı değerlendirilecek. Mahkeme, Qualcomm’un uygulamalarının tüketicilere maddi zarar verip vermediğini belirleyecek.

Apple Almanya'da kaybetti

Which?, Qualcomm’un Apple ve Samsung’dan aldığı lisans ücretlerinin şişirilmiş olduğunu ve bunun yüksek fiyatlı veya düşük kaliteli ürün olarak kullanıcılara yansıtıldığını öne sürüyor.

DAVANIN KAPSAMI VE TAZMİNAT TUTARI

Dava, 1 Ekim 2015 – 9 Ocak 2024 tarihleri arasında alınmış tüm Apple ve Samsung telefonlarını kapsıyor. Mahkeme davayı lehlerine sonuçlandırırsa, kullanıcı başına ortalama 17 sterlin (yaklaşık 953 TL) tazminat ödenmesi bekleniyor. Toplam tazminat tutarı 480 milyon sterlin (26,9 milyar TL) civarında hesaplanıyor.

QUALCOMM’UN TUTUMU

Qualcomm, dava hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, mahkeme Which? lehine karar verirse, bu emsal karar gelecekte diğer teknoloji devlerine karşı açılacak toplu davalar için yol gösterebilir.