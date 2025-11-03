Böylesi de görülmedi: 9,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

Böylesi de görülmedi: 9,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı
Microsoft ve yapay zeka bulut hizmeti sağlayan IREN'in, Nvidia çiplerine erişimi de içeren 9,7 milyar dolarlık anlaşma yaptığı bildirildi.

Microsoft, yapay zekâ patlamasından tam anlamıyla yararlanmasını engelleyen hesaplama kapasitesi sıkıntısını hafifletmek amacıyla, veri merkezi işletmecisi IREN ile 9,7 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Microsoft, Nvidia’nın ileri düzey çiplerine erişim sağlayacak.

IREN HİSSELERİ REKOR KIRDI

IREN tarafından yapılan açıklamada, şirketin Microsoft ile 5 yıllık bulut hizmetleri sözleşmesi imzaladığı belirtildi.

Haberin ardından IREN hisseleri pazartesi günü yüzde 24,7’ye kadar yükselerek rekor kırdı, seans sonunda ise yaklaşık %10 artışla günü tamamladı. Yapay zekâ sunucusu üreticisi Dell hisseleri de yaklaşık %1 yükseldi. Dell, IREN’e Nvidia’nın GB300 çipleri ve diğer ekipmanları tedarik edecek; bu donanım, Microsoft’un yaklaşık 5,8 milyar dolarlık kısmını kullanacağı büyük bir altyapı anlaşmasının parçası olacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

