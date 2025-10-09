Borsa günü ekside kapattı: Finansal kiralama faktoring kaybettirdi

Borsa günü ekside kapattı: Finansal kiralama faktoring kaybettirdi
Yayınlanma:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybederek 10.726,98 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi yüzde 0,27 gerileyerek 10.726,98 puandan kapandı. İşlem hacmi 120,5 milyar lira olurken, en fazla yükselen sektör turizm, en çok düşen finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybıyla 10.726,98 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 29,28 puan azaldı, toplam işlem hacmi ise 120,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,91 ile turizm, en çok değer kaybeden yüzde 7,59 ile finansal kiralama faktoring sektörü oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,69 düşerken, holding endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.

Köklü banka borsadan çekiliyor!Köklü banka borsadan çekiliyor!

JPMorgan'dan korkutan açıklama: Risk yansıtılandan büyükJPMorgan'dan korkutan açıklama: Risk yansıtılandan büyük

Küresel piyasalarda, ABD’de federal hükümetin kapalı olması yatırımcıların odağındaki yerini korurken, Fed’in eylül ayı toplantı tutanaklarının “güvercin” tonunun beklentileri desteklemesi ve jeopolitik endişelerin azalması fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. Ancak BIST 100 endeksi günü negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, sanayi üretim endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 7,1 arttı.

Analistler, yarın yurt içinde 2. çeyrek finansal hesaplar, yurt dışında ise Japonya ÜFE, Almanya dış ticaret dengesi ve ABD Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD’de federal hükümetin kapalı olması nedeniyle kamu kurumlarına ait veri akışının sınırlı olacağına işaret eden analistler, BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın destek, 10.900 ve 11.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

