BMW sessiz sedasız logosunu değiştirdi: Krom gitti, mat siyah geldi
Yayınlanma:
BMW'nin yeni bir döneme geçişini kademeli olarak tamamlamasıyla birlikte , markanın efsanevi logosu da bu gelişmelerden etkilenmeden kalamazdı.

Değişiklikler o kadar inceydi ki çoğu insan fark etmedi bile, ancak dikkatli gözlemciler, Bavyera bayrağının siyah dış çemberini mavi ve beyaz dörtgenlerden ayıran iç krom halkanın yokluğunu hemen fark ettiler . Bayrağın etrafındaki krom çerçeve de ortadan kaybolmuştu.

Mavi ve beyaz renkler artık daha yoğun tonlara sahipken, siyah halka parlak bir yüzeyden saten mat bir yüzeye dönüştü. Önceki şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçlarda, onları içten yanmalı motorlu modellerden görsel olarak ayırt etmek için açık mavi bir dış halka bulunurken, bu durum artık geçerli değil. 2026 iX3'teki yeni logo, güç aktarım sisteminden bağımsız olarak markanın tüm ürün gamında kullanılacak.

bmw-logo.jpg

Şubat ayından itibaren tüm modellerde uygulanmaya başlanacak olan ve parça numarası 51145A7A678 olan minimalist logo, kaputta yer alacak; ancak bagaj kapağı, jant göbek kapakları ve direksiyon simidinde ne olacağı henüz bilinmiyor.

BMW'nin tüm otomobillerinden sorumlu tasarım şefi Oliver Heilmer şunları söyledi: "Mirası korumak ama logoya daha fazla hassasiyet kazandırmak istedik. Krom hala yerinde, harfler saatlerde sıkça rastlanan parlak bir desenle zenginleştirildi ve beyaz yüzeyler artık dış halkaya daha yakın. Düz ama dokunduğunuzda çizgileri hala hissedebiliyorsunuz."

bmw-logo-0.jpg

BMW

Ayrıca, "yeni M logosunda değişiklik"in önümüzdeki ay yürürlüğe girecek olması da ilginç. Ancak şimdilik, "dünyanın en güçlü harfi"nin gelecekte nasıl görüneceği gizemini koruyor. Bununla birlikte, Neue Klasse'nin getirdiği minimalist yaklaşıma uygun, daha sade ve modern bir tasarımı da göz ardı etmiyoruz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

