Kaza riskini %23 azaltan teknoloji: Tüm otomotiv sektöründeki en iyi farlara sahip modeller

Bağımsız Avrupa kuruluşu Euro NCAP ve özellikle Amerikan Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından yapılan son değerlendirmelerde , farların kalitesi ayrı olarak değerlendirilmekte ve yalnızca birkaç model en yüksek puan olan "İyi" derecesini almaktadır.

IIHS'ye göre, "İyi" derecelendirmesine sahip araçların gece tek araçlı kazalara karışma olasılığı %19 daha düşük ve gece yayalara çarpma olasılığı %23 daha düşüktür.

Testler sadece parlaklığı değil, aynı zamanda aydınlatmanın homojenliğini, ışın genişliğini ve karşıdan gelen sürücüler için göz kamaştırmamasını da değerlendirir. Bu nedenle en pahalı modeller bile genellikle "Kabul Edilebilir" veya "Orta" derecelendirmeleri alır.

Otomotiv dünyasında far teknolojisi, artık sadece yolu aydınlatmakla kalmayıp sürüş güvenliğinin en kritik katmanlarından biri haline geldi. Özellikle IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) verileri, otomobil üreticilerinin "İyi" (Good) derecesi alabilmek için far tasarımlarını ciddi şekilde revize etmesine neden oldu.2025-2026 model yılı verilerine göre, far kalitesiyle zirvede yer alan ve bütçeye göre öne çıkan modeller şunlardır:

Nispeten daha uygun fiyatlı otomobiller arasında 11. nesil Honda Civic öne çıkıyor. LED farları "İyi" derecelendirmesi alarak En Yüksek Güvenlik Seçimi+ (Top Safety Pick+) ödülüne layık görüldü ve bu da onu örnek aydınlatmaya sahip en uygun fiyatlı otomobillerden biri yapıyor.

Honda Civic

NEDEN EN İYİSİ?

Adaptif LED far sistemi ve otomatik uzun far asistanı, hem viraj içlerini mükemmel aydınlatıyor hem de ışık kesilme çizgisini (cut-off line) çok keskin tutarak güvenliği maksimize ediyor. 2025 yılı itibarıyla beşinci kez üst üste Top Safety Pick+ unvanını korumayı başardı.

Erişilebilir LiderlerLüks segmentin dışına çıktığımızda, standart donanımla bile mükemmel aydınlatma sunan modeller dikkat çekiyor:

Mazda 3:

Mazda'nın standart LED farları, birçok rakibinin opsiyonel olarak sunduğu matris farlardan daha etkili bir aydınlatma menzili sunarak IIHS testlerinde tam not almayı başardı.

SUV VE LÜKS SEGMENTİN DİĞER YILDIZLARI

Hyundai Tucson: SUV kategorisinde far kalitesiyle (özellikle üst donanımlarda) "İyi" derecesini alarak öne çıkıyor.Mercedes-Benz CLA & GLC: 2025 Euro NCAP ve IIHS testlerinde, Mercedes'in Digital Light teknolojisi, yolu bir projeksiyon cihazı gibi kullanarak tehlikeleri işaretleme ve hassas karartma yapma yeteneğiyle "En İyi Performans" ödüllerini topladı.

Audi Q6 e-tron: Far tasarımıyla teknoloji şovu yapan bu model, aktif dijital OLED imzalarıyla hem estetik hem de güvenlikte standartları belirliyor

Hyundai Tucson

Tesla Model Y, farları konusunda tüm modeller arasında en yüksek puanı alarak En İyi Güvenlik Seçimi+ ödülüne layık görüldü.

Tesla Model Y,

Uyarlanabilir farlar ve otomatik uzun farlar, gece sürüşünü gözle görülür şekilde daha güvenli hale getiriyor.