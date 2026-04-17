Bir zamanlar sıra uzayıp giderdi! Yerini sessizliğe bıraktı

Mobil iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte kullanımı azalan sabit telefon ve ankesörlü telefon sayısı, son 5 yılda yüzde 30'dan fazla geriledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) elektronik haberleşme verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de vatandaşların uzaktan iletişim kurma şekilleri yıllar içerisinde önemli değişim gösterdi.

Gelişen teknolojiyle birlikte birçok özelliğe sahip mobil telefonların üretilmesi ve kullanımının yaygınlaşması, iletişimde kırılma yarattı.

Böylece, Türkiye'deki mobil abone sayısı 2021'de 86,3 milyon iken 2025'te 99,7 milyona ulaştı. Mobil iletişimdeki bu artış, sabit ve ankesörlü telefonların kullanımını azalttı.

Bu kapsamda, geçmişte şehir merkezleri, otobüs terminalleri, şehir meydanları ve önemli binaların önlerinde yaygın olarak bulunan ankesörlü telefonlar, şimdi daha çok Türk Silahlı Kuvvetleri yerleşkelerinde ve cezaevlerinde kullanılıyor.

Türkiye genelinde 2014'te 83 bin 283 ankesörlü telefon bulunurken bu sayı 2021'de 45 bin 695'e kadar geriledi. Ankesörlü telefon sayısı, 5 yıllık dönemde azalmaya devam ederek 2025'te 31 bin 175'e düştü.

Böylece 5 yılda ankesörlü telefon sayısı yaklaşık yüzde 32 azaldı.

Eski cep telefonunuzu ne atın ne evde tutun! İçinden altın çıkıyorEski cep telefonunuzu ne atın ne evde tutun! İçinden altın çıkıyor

SABİT TELEFON ABONE SAYISI DA GERİLEDİ

Ankesörlü telefonlara benzer şekilde sabit telefonların kullanımı da azalış gösterdi.

Türkiye'de 2014'te 12 milyon 445 bin 582, 2021 sonu itibarıyla 12 milyon 264 bin 321 olan ankesörlüler hariç sabit telefon abone sayısı, 10 milyonun altına indi.

Bu sayı 5 yılda yüzde 32 azalarak 2025 sonunda 8 milyon 359 bin 681 olarak kayıtlara geçti.

Böylece ülkedeki ankesörlü ve sabit telefon abone sayısı da 5 yılda yaklaşık yüzde 32 azalarak 2025 yılı sonunda 8 milyon 390 bin 856 oldu. (AA)

Türkiye'deki son 5 yılda sabit telefon abone ve ankesörlü telefon sayılarına ilişkin veriler şöyle:

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma şistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Son dakika | Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar'dan açıklama
Son dakika | Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar'dan açıklama
Çanlar çalıyor! Bir ayda 606 şirket kapandı
Çanlar çalıyor! Bir ayda 606 şirket kapandı