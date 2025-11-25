Bir yılda %1.500 artış! Piyasaların yeni gözde elementi 8 dolardan 126 dolara çıktı

Yayınlanma:
Küresel endüstri için en önemli nadir toprak elementlerinden biri olan itriyum oksit, geçtiğimiz yıl yaklaşık %1.500 oranında artarak tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaştı . Fiyatı, bir yıl önce kilogram başına 8 dolardan bugün kilogram başına 126 dolara fırladı.

HANGİ METALİN DEĞERİ %1.500 ARTTI?

Nadir toprak elementleri piyasası henüz normale dönmedi; itriyumun artan fiyatı küresel tedarik zincirine zarar veriyor.

Sadece otomotiv sektörünü değil, küresel endüstrinin birçok büyük ismini endişelendiren bu artışın sebebi gayet iyi biliniyor: Çin'in uyguladığı ticaret kısıtlamalarının ve ABD ile süregelen jeopolitik gerilimlerin doğrudan etkisi.

Lazer makinelerinden tıbbi teknolojilere kadar her alanda, ancak özellikle yarı iletken (mikroçip) üretiminde kullanılan itriyum , Avrupa ve dünyada defalarca yaşanan krizlerle zorlanan tüm yarı iletken tedarik zinciri üzerinde baskı yaratıyor.

Durum, Pekin'in itriyum da dahil olmak üzere çeşitli nadir toprak elementlerine sıkı ihracat kontrolleri getirmesiyle Nisan ayında kötüleşmeye başladı ve ABD'yi çok az arzla baş başa bıraktı. Aynı zamanda, ABD hükümeti Çin'den yapılan ithalatlara gümrük vergilerini %145'e çıkararak ve stratejik öneme sahip yazılımların Asya'ya ihracatını yasaklamakla tehdit ederek karşılık verdi.

Büyük güçler arasındaki yıllık "ateşkes" geçici olarak sona ermiş olsa da, Çin'den ABD'ye itriyum ihracatının yasaklanması gibi bazı önemli kısıtlamalar devam ediyor. Sonuç olarak, küresel arzda ciddi bir azalma yaşanıyor ve bu durum, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre ABD'nin nadir toprak elementi ithalatının %90'ından fazlasının Çin'den gelmesiyle daha da kötüleşiyor . Ve bu stratejik bağımsızlık, Amerikalıların yıllardır görmezden geldiği bir şey.

Bu sorunu ele almak ve küresel etkiyi azaltmak için Washington, yeni çip yasasından 2 milyar dolara kadar bir kaynağı yerel bir tedarik zinciri geliştirmeye ayırmayı düşünüyor . Pentagon desteğiyle Kaliforniya'da itriyum madenciliği yapan MP Materials gibi şirketler stok yapıyor ve operasyonlarını genişletmeyi planlıyor. Avustralya ve Kanada da üretimi artırmak ve maden atıklarından madencilik gibi alternatif yöntemleri keşfetmek için harekete geçiyor.

Bu arada, nadir toprak elementleri piyasasının normalleşmesi hâlâ uzak bir hayal. Aşırı yüksek itriyum fiyatları, küresel tedarik zincirini değişikliklere karşı aşırı hassas kılıyor .

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ekonomi
