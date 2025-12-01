Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!

Yayınlanma:
Chery, yalnızca Çin'de değil, Avrupa pazarında da lider bir oyuncu olma konusunda muazzam bir potansiyele sahip gibi görünüyor. Ve her şeyden önce, başarılı olmasının en azından bir önemli nedeni var.

Fullwin A 9 L olarak adlandırılan bu araç , 5 metreden uzun gövde uzunluğuna sahip büyük bir hibrit sedan . Tanıtıldığı andan itibaren büyük bir sansasyon yarattı ve kesinlikle büyük bir başarıya imza attı, çünkü Good Morning tarafından 50.000 sipariş alındı! Sadece 2.000 kilometreyi aşan etkileyici toplam otonom menzili değil , aynı zamanda rakipsiz fiyatı da cabası. Fiyatı 20.000 avronun altında .

chery-v1.jpg

Avrupa'da benzer bir model için tüketicinin 70.000 ila 80.000 avro harcaması gerekecek . Şirket, zaferini yeterli bulmuyor. Yakında, 1,5 litrelik turboşarjlı benzinli motor ile 33,67 kWh batarya kullanan bir elektrik motorunu birleştiren " Kunpeng Super Hybrid CDM 6.0 " sistemiyle daha da güçlü bir versiyonu piyasaya sürmesi bekleniyor.﻿

chery-1.jpg

Üreticilere göre elektrikli menzil 260 kilometre iken , cömert yakıt deposu sayesinde toplam menzil 2.500 kilometreye ulaşıyor! Tüm bunlar , aracın 22.000 ila 29.000 avro arasında değişen fiyat etiketiyle daha da cazip hale geliyor.

chery-fulwin-a9-uretim-hattinda2-jpg.webp

Fullwin A9L, kaliteli malzemelerinin yanı sıra zengin donanımıyla da öne çıkıyor . Tavanındaki LiDAR radarı aracılığıyla sürücü destek sistemi, onu hemen premium kategorisine sokuyor . Chery, yeniliklerini tüm markalarıyla paylaşmak istiyor. Bu nedenle , yakında yan kuruluşu Exeed'i de aynı hibrit sistemle donatması ve bunun kıtamıza da gelmesi ihtimali göz ardı edilmiyor .

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

