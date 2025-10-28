Beyaz eşyada ilk 9 ay kayıp!

Türkiye’de beyaz eşya sektöründe düşüş eğilimi devam ediyor. Yılın ilk dokuz ayında satış, ihracat ve üretimde eş zamanlı gerileme gözlendi.

İÇ SATIŞ VE TOPLAM SATIŞLARDA DÜŞÜŞ

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, Ocak–Eylül döneminde 6 ana ürün grubunda iç satışlar yıllık yüzde 6 azalarak 22,22 milyon adede geriledi. Toplam satışlarda ise yüzde 7 düşüş kaydedildi.

İHRACAT VE ÜRETİMDE KAYIPLAR

Aynı dönemde ihracatta yüzde 8, üretimde yüzde 9 gerileme yaşandı. Sektördeki daralma, hem iç hem dış pazarda etkisini sürdürüyor.

EYLÜL AYI PERFORMANSI

Eylül ayında toplam satış 2,6 milyon adet olarak gerçekleşti. İç satışlarda yıllık yüzde 4 artış dikkat çekse de, ihracatta yüzde 12, üretimde yüzde 6 ve toplam satışlarda yüzde 8 düşüş kaydedildi.

Sektör uzmanları, beyaz eşyada daralmanın önümüzdeki dönemde de devam edebileceğine işaret ediyor.