Benzin ne kadar oldu?
Akaryakıtta, Brent petrol fiyatlarındaki değişimin ardından güncel tabela merak ediliyor. İşte güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları...

Döviz kurlarındaki hareketlilik, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve vergilere yapılan artışlar akaryakıt fiyatlarına yansıyor. 4 Eylül'de de motorinin litre fiyatına 2 lira 5 kuruş zam yapıldı ve yeni fiyatlar pompalara yansıtıldı.

MOTORİNE GECE YARISI ZAM YANSITILDI

Motorin fiyatlarına yapılan 2 lira 5 kuruşluk artış, gece yarısından itibaren pompada uygulanmaya başlandı. İstanbul’da ortalama 52 lira 21 kuruş seviyesinde olan motorinin litresi, zam sonrası 54 lira 25 kuruşa çıktı.

Motorine gelen zamdan önce 27 Ağustos'ta benzine 1,21 TL zam gelmişti. Şimdiyse Brent petrol fiyatları aşağı döndü. Bu düşüşle birlikte akaryakıta indirim gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Şuanlık bir indirim haberi yok ancak gözler tabelada.

Gelen zamlardan sonra 13 Eylül 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası:

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

