Bebeklere yedireceklerdi! İki zincir marketin kapısına kilit vuruldu

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün yürüttüğü denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri sattığı tespit edilen iki zincir market şubesi mühürlendi.

ZABITA EKİPLERİNDEN SIKI DENETİM

Kasap, pastane, fırın, market ve gıda işletmelerinde kontrollerini aralıksız sürdüren ekipler, Mahmutlar Mahallesi Barış Caddesi’nde tarihi geçmiş yumurta satışı yapan bir şubeye ve Kargıcak Mahallesi Köyiçi Caddesi’nde son kullanma tarihi geçmiş bebek maması bulunduran başka bir şubeye işlem yaptı.

Tarihi geçmiş ürün satıyordu: Zincir market şubesi kapatıldı

Belirlenen marketler 3 gün süreyle ticari faaliyetten men edilirken, işletmelere idari para cezası da uygulandı.

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN HALK SAĞLIĞI VURGUSU

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yapılan denetimlerin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

