BDDK milyonları ilgilendiren kredi kartlarındaki limit iddialarına açıklama yaptı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde teknik ve idari çalışmaların devam ettiği ve bu düzenlemelere yönelik alınmış yeni bir kararın bulunmadığı bildirildi.

BDDK'den yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29 Ocak 2026 tarihli ve 11367 sayılı Kararı kapsamında, kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, mevcut durumda söz konusu düzenlemelere yönelik alınmış yeni bir kararın bulunmadığı ifade edildi. (AA)

KAPSAMLI BİR LİMİT İNDİRİMİ PLANLANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, toplam limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kullanıcıları hedef alan kapsamlı bir limit indirimi planlandığı iddia edilmişti. Bu modelle birlikte, kart limitlerinin tüketicinin gerçek geliriyle uyumlu hale getirilmesi amacıyla yüzde 80'e varan oranlarda azaltılacağı öne sürülmüştü.

Bankaların, 1 Ocak 2027 tarihine kadar tüm limitleri normalize etmesinin hedeflendiği ancak sistemsel hazırlıklar nedeniyle bu takvimin durdurulduğu belirtilmişti. Düzenleme kapsamında eğitim ve sağlık harcamalarının ise mağduriyet yaratmaması adına limit kısıtlamasından muaf tutulacağı ifade edilmişti.

Kredi kartı sayısı 58 milyona ulaştı

Bankalardan dijital kanallar üzerinden gelir beyanı altyapısını kurması istenirken, son aşamada bu sistemsel revizyonların hayata geçirilmeyeceğinin netleştiği savunulmuştu.

LİMİT DÜŞÜRME SÜRECİNİN ASKIYA ALINMASI

Limit düşürme operasyonu askıya alınsa da, borçlu kullanıcılar için sunulan 48 ay vadeli yapılandırma imkanının ise geçerliliğini koruduğu aktarılmıştı.

BDDK’nın operasyonel aksaklıkları önlemek adına bu geri adımı attığı söylenirken, limit düzenlemesinin tekrar ne zaman gündeme geleceğine dair resmi bir takvim açıklanmadığı kaydedilmişti. Mevcut durumda bankaların, kredi kartı limit tahsis süreçlerini eski mevzuat çerçevesinde sürdürmeye devam edeceği bildirilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

