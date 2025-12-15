Bankalarda 50 dolar krizi! Neden kabul etmedikleri belli oldu

Yayınlanma:
Sahte dolarların piyasada dolaşıma sokulmasının ardından, 2009 yılı öncesinde basılan filigransız 50 dolarların alımı durduruldu. Yaşanan bu durum, döviz bürolarında ve alım-satım işlemlerinde sorun yaşanmasına yol açarken işletmeler bozduracakları her 50 dolar için 'sigorta komisyonu' almaya başladı.

Geçtiğimiz yıl piyasalarda fırtınaya neden olan sahte dolar krizinin ardından Kapalıçarşı’da tekrar hareketlilik yaşanıyor.

Bankaların, sahte döviz şikayetlerinin sonrasında eski tarihli 50 dolarlık filigransız banknotların alımını durdurması, Kapalıçarşı ve çevrede yer alan döviz bürolarında önemli bir uygulama değişikliğine neden oldu.

dolar2.webp

SİGORTA KOMİSYONU KESİLMEYE BAŞLANDI!

Bankaların söz konusu kararı, döviz bürolarında da 50 dolarlık banknotların alım-satım işlemlerinde temkinliliğin artmasına yol açarken işletme sahipleri gelecekte oluşabilecek zararların tazmini için bozum işlemlerinde 'sigorta komisyonu' almaya başladı.

Türkiye'de ekonomi piyasalarının nabzını tutan Kapalıçarşı'da döviz büroları, bozum yapılacak her 50 dolarlık banknottan 0.5 cent ila 1.5 cent arasında kesinti yapıyor.

Rekor kırmıştı: Euro haftaya nasıl başladı?Rekor kırmıştı: Euro haftaya nasıl başladı?

Bankaların 50 dolarlık banknotları kabul etmemesi nedeniyle acil nakit ihtiyacı olan yurttaşlar, fahiş komisyon oranları ile döviz satışı gerçekleştirmek zorunda kalırken söz konusu durum büyük miktarlı bozumlarda yatırımcıların binlerce lira zarar etmesine yol açıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

