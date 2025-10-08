Bankalar yeni tutarları açıkladı: 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?

2025 yılı Ekim ayı itibarıyla bankalar arasında ihtiyaç kredisi faiz oranları farklılıklar gösteriyor. Oranlar yüzde 2,99 ile yüzde 5,06 arasında değişiyor.

En uygun faiz oranı TEB’de uygulanırken, en yüksek oran Halkbank’ta görülüyor. 200 bin TL tutarındaki kredinin 12 ay vadeli güncel ödeme planları ise şöyle:

TEB

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 21.171 TL

Toplam Ödeme: 255.051 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 21.654 TL

Toplam Ödeme: 259.852 TL

QNB Finansbank – %3,59 faiz, 22.143 TL taksit, 266.869 TL toplam ödeme

HSBC – %3,54 faiz, 22.061 TL taksit, 265.737 TL toplam ödeme

Yapı Kredi – %3,69 faiz, 22.307 TL taksit, 268.839 TL toplam ödeme

ORTA SEVİYEDE FAİZ SUNAN BANKALAR

ING – %3,99 faiz, 22.804 TL taksit, 274.644 TL toplam ödeme

Garanti BBVA – %4,24 faiz, 23.221 TL taksit, 279.805 TL toplam ödeme

Akbank – %4,28 faiz, 23.289 TL taksit, 280.462 TL toplam ödeme

FAİZ ORANI YÜZDE 4’ÜN ÜZERİNDEKİLER

İş Bankası – %4,49 faiz, 23.643 TL taksit, 284.712 TL toplam ödeme

Fibabanka – %4,50 faiz, 23.659 TL taksit, 285.065 TL toplam ödeme

Şekerbank – %4,89 faiz, 24.325 TL taksit, 292.894 TL toplam ödeme

Ziraat Bankası – %4,99 faiz, 24.496 TL taksit, 294.957 TL toplam ödeme

VakıfBank – %4,99 faiz, 24.496 TL taksit, 293.956 TL toplam ödeme

Halkbank – %5,06 faiz, 24.617 TL taksit, 296.405 TL toplam ödeme

KREDİ MALİYETİNDEKİ FARK 40 BİN TL'Yİ GEÇİYOR

Bankalar arasındaki faiz farkı, kredi geri ödemelerinde ciddi maliyet farkları oluşturuyor; en uygun ve en yüksek faiz oranına sahip bankalar arasındaki fark, 200 bin TL’lik kredide yaklaşık 40 bin TL’ye kadar ulaşıyor. Bu da kredi çekecek vatandaşlar için detaylı karşılaştırmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.