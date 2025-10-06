Bankalar faiz yarışında: 500 bin liranın getirisi belli oldu!
Bankaların güncel faiz oranları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, hangi bankanın en yüksek mevduat faizini sunduğu ve 500 bin TL’nin aylık getirisinin ne kadar olduğu merak ediliyor.
EN YÜKSEK FAİZ ORANI YÜZDE 48’E ÇIKTI
Güncellenen mevduat faiz oranlarıyla birlikte 32 gün vadeli 500 bin TL’nin getirisi bankalar arasında farklılık gösteriyor. En yüksek faiz oranı yüzde 48’e çıkarken, en düşük oran yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.
İŞTE BANKA BANKA 500 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ
AKBANK
Faiz oranı: %44
Net kazanç: 16.160 TL
Vade sonu tutar: 516.160 TL
ALBARAKA TÜRK
Faiz oranı: %48
Net kazanç: 15.045 TL
Vade sonu tutar: 515.045 TL
ON PLUS
Faiz oranı: %47,5
Net kazanç: 15.021 TL
Vade sonu tutar: 515.021 TL
FİBA BANK
Faiz oranı: %48
Net kazanç: 15.005 TL
Vade sonu tutar: 515.005 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz oranı: %43,25
Net kazanç: 13.764 TL
Vade sonu tutar: 513.764 TL
TEB
Faiz oranı: %47
Net kazanç: 15.552 TL
Vade sonu tutar: 515.552 TL
HSBC
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 14.570 TL
Vade sonu tutar: 514.570 TL
CEPTETEB
Faiz oranı: %47
Net kazanç: 15.552 TL
Vade sonu tutar: 515.552 TL
YAPI KREDİ
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 16.533 TL
Vade sonu tutar: 516.533 TL
GETİR FİNANS
Faiz oranı: %43
Net kazanç: 13.995 TL
Vade sonu tutar: 513.995 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz oranı: %43
Net kazanç: 15.550 TL
Vade sonu tutar: 515.550 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz oranı: %35
Net kazanç: 12.657 TL
Vade sonu tutar: 512.657 TL