Bankalar faiz yarışında: 500 bin liranın getirisi belli oldu!
Yayınlanma:
Merkez Bankası’nın eylüldeki faiz indirimi sonrasında bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Bazı özel bankalar faiz oranlarını yüzde 48’e kadar çıkarırken, yatırımcılar “500 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor.

Bankaların güncel faiz oranları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, hangi bankanın en yüksek mevduat faizini sunduğu ve 500 bin TL’nin aylık getirisinin ne kadar olduğu merak ediliyor.

EN YÜKSEK FAİZ ORANI YÜZDE 48’E ÇIKTI

Güncellenen mevduat faiz oranlarıyla birlikte 32 gün vadeli 500 bin TL’nin getirisi bankalar arasında farklılık gösteriyor. En yüksek faiz oranı yüzde 48’e çıkarken, en düşük oran yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.

İŞTE BANKA BANKA 500 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ

AKBANK

Faiz oranı: %44

Net kazanç: 16.160 TL

Vade sonu tutar: 516.160 TL

ALBARAKA TÜRK

Faiz oranı: %48

Net kazanç: 15.045 TL

Vade sonu tutar: 515.045 TL

ON PLUS

Faiz oranı: %47,5

Net kazanç: 15.021 TL

Vade sonu tutar: 515.021 TL

FİBA BANK

Faiz oranı: %48

Net kazanç: 15.005 TL

Vade sonu tutar: 515.005 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz oranı: %43,25

Net kazanç: 13.764 TL

Vade sonu tutar: 513.764 TL

TEB

Faiz oranı: %47

Net kazanç: 15.552 TL

Vade sonu tutar: 515.552 TL

HSBC

Faiz oranı: %45

Net kazanç: 14.570 TL

Vade sonu tutar: 514.570 TL

CEPTETEB

Faiz oranı: %47

Net kazanç: 15.552 TL

Vade sonu tutar: 515.552 TL

YAPI KREDİ

Faiz oranı: %45

Net kazanç: 16.533 TL

Vade sonu tutar: 516.533 TL

GETİR FİNANS

Faiz oranı: %43

Net kazanç: 13.995 TL

Vade sonu tutar: 513.995 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz oranı: %43

Net kazanç: 15.550 TL

Vade sonu tutar: 515.550 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz oranı: %35

Net kazanç: 12.657 TL

Vade sonu tutar: 512.657 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

