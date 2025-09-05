Bakanlıktan resmi açıklama geldi: Yaklaşık 477 milyon TL'lik ödemeler yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere yönelik yaptığı destekleme ödemesi, bugün hesaplara aktarıldı. Ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Bakan Yumaklı, paylaşımında "Üretime güç, çiftçimize destek oluyoruz. 476 milyon 737 bin TL tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK DESTEK HAYVAN HASATALIKLARINA AYRILDI

Yumaklı'nın açıklamasına göre ödenen desteklemelerin dağılımı ise şu şekilde:

- Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği 402 milyon 376 bin 507 TL - Kırsal Kalkınma Yatırımları desteği 40 milyon 879 bin 488 TL - Bireysel Sulama Sistemleri Desteği 33 milyon 481 bin 837 TL

Tarımsal destek ödemeleriyle yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışlarıyla üretim yapmaka zorlanan çiftçilerin maddi anlamda desteklenmesi hedefleniyor.