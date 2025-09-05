Bakanlıktan resmi açıklama geldi: Yaklaşık 477 milyon TL'lik ödemeler yapılıyor

Bakanlıktan resmi açıklama geldi: Yaklaşık 477 milyon TL'lik ödemeler yapılıyor
Yayınlanma:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 476 milyon 737 bin TL tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere yönelik yaptığı destekleme ödemesi, bugün hesaplara aktarıldı. Ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Bakan Yumaklı, paylaşımında "Üretime güç, çiftçimize destek oluyoruz. 476 milyon 737 bin TL tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

ibrahim-yumakli.jpg

EN BÜYÜK DESTEK HAYVAN HASATALIKLARINA AYRILDI

Yumaklı'nın açıklamasına göre ödenen desteklemelerin dağılımı ise şu şekilde:

- Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği 402 milyon 376 bin 507 TL

- Kırsal Kalkınma Yatırımları desteği 40 milyon 879 bin 488 TL

- Bireysel Sulama Sistemleri Desteği 33 milyon 481 bin 837 TL

bakan-yumakli.jpg

Tarımsal destek ödemeleriyle yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışlarıyla üretim yapmaka zorlanan çiftçilerin maddi anlamda desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Ekonomi
Avrupa borsaları haftayı nasıl kapattı?
Avrupa borsaları haftayı nasıl kapattı?
Borsa haftanın son gününü de kayıpla kapattı
Borsa haftanın son gününü de kayıpla kapattı