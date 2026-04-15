Bakanlık açıkladı: Bir aylık faiz ödemesi bütçe açığını geçti! Vergi rekor kırdı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart 2026 dönemine ait Merkezi Yönetim Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı.

Verilere göre; devletin Mart ayındaki harcamaları 1 trilyon 460 milyar TL olurken, halktan ve işletmelerden toplanan gelirler 1 trilyon 230 milyar TL'de kaldı. Böylece Mart ayı bütçe açığı 229 milyar 872 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

FAİZ GİDERLERİ AÇIĞI SOLLADI

Bütçe gerçekleşmelerindeki en çarpıcı detay, faize ödenen miktar oldu. Mart ayında faiz giderleri 235 milyar 959 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bu rakam, aynı ay verilen 229,8 milyar TL'lik bütçe açığından daha yüksek. Yani devlet, mart ayında verdiği toplam açıktan daha fazlasını sadece borç faizini ödemek için kullandı. Faize giden bu devasa kaynak; eğitim, sağlık ve sosyal yardımlar gibi halkın doğrudan hizmet alacağı alanlardan mahrum kalınmasına neden oluyor.

VERGİDE REKOR: 63,9’LUK ARTIŞ

Bütçe açığının geçen yılın Mart ayındaki 261 milyar TL seviyesinden 229 milyar TL'ye gerilemesinin "müjde" olarak sunulmasının arkasındaki gerçek, vergi tahsilatlarındaki rekor artışta gizli.

Vergi Gelirleri: Geçen yılın aynı ayına göre %63,9 artarak 1 trilyon 57 milyar TL'ye ulaştı.

Toplam Gelirler: %60,6 artışla 1 trilyon 230 milyar TL oldu.

TÜİK'in tarım enflasyonunu %36 açıkladığı bir ortamda, vergi gelirlerinin %63,9 artması, kamunun bütçe açığını kapatmak için halkın üzerine yüklediği dolaylı vergileri ve harçları ne kadar artırdığını da ortaya koyuyor.

İLK ÇEYREK BİLANÇOSU: 420 MİLYAR TL AÇIK

2026 yılının ilk üç ayını kapsayan Ocak-Mart döneminde toplam bütçe açığı 420 milyar 49 milyon TL oldu. İlk çeyrekte bütçe gelirleri geçen yıla göre %66,4 artarken, harcamalar %42 oranında yükseldi.

Faiz dışı fazla 456 milyar TL olarak verilse de, bu durumun ancak halktan toplanan "ekstra" vergilerle sağlandığı görülüyor.

HARCAMALAR DURMUYOR

Mart ayı giderleri geçen yıla göre %42,1 oranında arttı. Kamu harcamalarının bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı da yükselerek %7,7'ye çıktı.